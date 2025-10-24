MSC y València corren juntos de nuevo en el Medio Maratón 2025

Este domingo 26 de octubre la ciudad acogerá a 25.000 corredores procedentes de todos los rincones del mundo para hacer frente a los 21 kilómetros del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich que les esperan por delante, y un año más, MSC España estará presente en una de las carreras más importantes del mundo por su organización, ambiente y capacidad para atraer a corredores de élite y aficionados. El deporte, la ciudad y los valores de superación y trabajo en equipo son valores que representan esta cita, así como a la compañía que lleva ya cuatro años apoyando la prueba.

Además de ser uno de los patrocinadores más destacados de la carrera, MSC participará activamente en la carrera, tanto con su patrocinio, la presencia de los prácticos MSC, que capitanearán a todos los corredores hasta la meta, así como con su propio equipo de corredores, el MSC Running Team, formado por más de 150 empleados y clientes que correrán en esta edición, estableciendo un nuevo récord para la compañía.

Punto de animación MSC

Como novedad de este año, MSC ha anunciado que su punto de animación estará ubicado en la Plaza del Ayuntamiento, uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad. Desde allí, invitan a todos los valencianos y visitantes a acercarse para animar a los corredores y disfrutar del ambiente festivo que acompaña a la prueba desde el kilómetro 12.8.

La participación de empresas como MSC contribuye a reforzar ese espíritu colectivo que caracteriza a la prueba. / ED

El punto de animación de MSC contará con música de un dj, que convertirá la emblemática plaza en un espacio de apoyo, energía y celebración. Los corredores sentirán en este kilometro el aliento del público en el corazón de Valencia.

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich es mucho más que una competición. Cada año, miles de personas llenan las calles para vivir una jornada marcada por la emoción, el esfuerzo y la convivencia. La participación de empresas como MSC contribuye a reforzar ese espíritu colectivo que caracteriza a la prueba y que hace de Valencia una ciudad volcada con el deporte.

Con esta colaboración, MSC busca no solo apoyar una cita deportiva de primer nivel, sino también transmitir valores de compromiso, bienestar y espíritu de superación, que forman parte de su filosofía empresarial.

Desde la compañía destacan que esta colaboración «es una forma de apoyar a una ciudad que vive el deporte con entusiasmo y que ha sabido consolidarse como un referente en el calendario internacional de las grandes pruebas».