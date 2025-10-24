¿Qué son las líneas naranjas que están apareciendo por las calles de València?

València ha amanecido hoy, 24 de octubre, con unas pintadas de color naranja que recorren la ciudad. Algunos carriles y carreteras han aparecido divididos en dos cuando el sol ha iluminado las calles de la capital, pero nada se hace porque sí.

Este domingo día 26 se celebra en la capital la 34º edición de la Media Maratón y desde el principio del fin de semana se huele el ambiente. El evento puede darse ya por comenzado con la apertura de la Expo 21k Feria Valencia durante la jornada de hoy y la del sábado.

¿Qué son esas líneas naranjas?

Durante la madrugada del jueves al viernes, se ha dado el pistoletazo de salida a la carrera. La organización ya ha puesto en marcha los preparativos y anoche circularon a lo largo del recorrido de la 21k para dejar el rastro que los corredores seguirán el domingo. Para evitar despistes, el naranja chillón que caracteriza la carrera ha sido el elegido para ser guia de los fanáticos del deporte.

No será el único trabajo nocturno

A partir de esta noche, ya se llevará a cabo la puesta a punto de la competición. Esto afectará al tráfico desde hoy mismo y así seguirá siendo hasta el domingo a última hora. Aunque el dispositivo que marcó el recorrido anoche no afectó a la circulación, la logística de estos días sí lo hará tanto para los particulares como para el transporte público.