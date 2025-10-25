Apuntes sobre un duelo en tres dimensiones

La primera vez que Mestalla acogió un duelo oficial entre el Valencia y el Villarreal fue en la Copa de la campaña 92-93. Los locales, adiestrados por Guus Hiddink, despacharon a los amarillos con contundencia. Un set en blanco. Tres de los goles llevaron la firma de Juan Sánchez. Carlos Arroyo logró un par, y Fernando Gómez puso la guinda con el 6-0 definitivo. El Villarreal había ascendido esa campaña a la categoría de plata. Su tope histórico hasta entonces. Con anterioridad, tan sólo había militado una par de temporadas en segunda, a principios de los años setenta.

Sin embargo, ambos equipos ya habían medido sus fuerzas en el torneo de K.O. El precedente se registró en el ejercicio 86-87, cuando a partido único se enfrentaron en el Madrigal. Los locales se impusieron en los penaltis después de haber forzado la prórroga. El Valencia, bajo la batuta de Di Stéfano, se adelantó por dos veces en el marcador pero el Villarreal logró empatar. Debut y despedida del torneo.

Doce años después, en el ejercicio 98-99, se produjo el primer duelo liguero. En la cuarta jornada, el equipo de Ranieri batió al de Irulegui por la mínima. Angulo, que había estado cedido al club de La Plana una par de temporadas antes, logró el único gol. Aquel Valencia vivió un año glorioso al clasificarse por vez primera para la Liga de Campeones y conquistar a lo grande la Copa del Rey. El Villarreal contaba en sus filas con algunos cedidos por el club de Mestalla como Albelda y Palop. Por añadidura, figuraban en su plantilla jugadores como Robert, Javi Sanchis, y Serer; con pasado valencianista.

Portada de Levante-EMV del 5 de enero de 2004 / L-EMV

Una de las singularidades que preside la competencia entre ambos clubes es que, además de los partidos de Liga y Copa, se han visto las caras en el frente europeo en un par de ocasiones. En ambas se impuso el Valencia. El primer duelo tuvo lugar en las semifinales de la Copa de la UEFA de la temporada 03-04. El cruce se solventó con un ajustado 1-0, gracias al gol de Mista de penalti, después del empate sin goles en la ida. Paquito, leyenda valencianista, entrenaba al Villarreal de en el que brillaba la presencia de Riquelme. Con Rafa Benítez en el banquillo, tras conquistar la Liga, el Valencia accedió a la final del torneo continental en la que se impuso al Olympique de Marsella.

El segundo choque continental tuvo lugar en la campaña del Centenario, la 18-19, con Marcelino de entrenador. El Valencia venció en ambos encuentros de los cuartos de final de la Europa League. En Mestalla se disputó el de vuelta que concluyó con triunfo por 2-0, con goles de Lato y Parejo. En la ida, y bajo una intensa lluvia, el Valencia se había impuesto por 1-3 con doblete de Guedes y otro tanto del Wass. Un desenlace parecido tuvo lugar en el cruce de los octavos de la Copa de 2006 con triunfo valencianista en ambos partidos: 0-2 en tierras de La Plana, y 1-0 en casa. La última vez que el Valencia y el Villarreal disputaron una eliminatoria copera fue en la campaña 10-11 con un desenlace rocambolesco. No hubo goles en Mestalla en la ida. En la vuelta, la tarde del día de Reyes, el Valencia cayó eliminado al perder por 4-2 pese a llegar al descanso con dos goles de ventaja. La reacción local en la reanudación hundió al equipo de Unai Emery que se vino abajo y cayó eliminado. Decepción mayúscula.

En la Liga, los mejores recuerdos para el valencianismo se vivieron con otro 4-2, esta vez favorable, en la Liga 03-04. Gran noche de Pablo Aimar, autor de un tanto en un duelo de notable presencia argentina en ambas formaciones. Baraja firmó un doblete y Mista completó la goleada. Después de ser eliminado en la Copa, el Valencia se sacó la espina ante el submarino amarillo tres meses después, en abril de 2011, cuando barrió a su rival con una manita. El 5-0 es el mejor resultado obtenido hasta la fecha en la Liga por el Valencia en sus duelos contra el Villarreal. Los dobletes de Soldado y Mata se complementaron con el gol de Banega. Cuatro de los goles llegaron en la segunda parte.

El momento más ácido en la relación entre ambos equipos se registró con el gol a última hora del brasileño Jonas un año después. Era la penúltima jornada de la campaña 11-12. El Valencia, ya clasificado para la Champions, batió a los amarillos con ese tanto que obligaba al Villarreal a jugarse la permanencia en la jornada final. Una semana después, bajó a segunda. Otro nombre propio a destacar en la historia de estos duelos en Mestalla es el de John Carew, autor de un triplete en el duelo de la campaña 00-01.

La peor racha se dio con las tres derrotas seguidas que tuvieron lugar entre las temporadas 15-16 y la 17-18. El Villarreal se impuso en Mestalla ante un rival con tres entrenadores diferentes en cada uno de los ejercicios: Ayestarán, Voro, y Marcelino.