Un reto de Champions para el que el Valencia que no está preparado

El Valencia CF y el Villarreal CF se enfrentan esta noche a partir de las 21:00 horas en el Estadio de Mestalla en el partido que corresponde a la décima jornada de LaLiga. Este partido llega cargado de emoción por varios motivos. Primero, por el homenaje que se hará a las víctimas y pueblos afectados por la dana pocos días antes de cumplirse un año de la tragedia. Además, vuelven a casa varias caras muy queridas por el valencianismo como Marcelino García Toral y Dani Parejo.

El Valencia mira muy pronto para abajo

El conjunto dirigido por Carlos Corberán parece haberse metido en un bucle negativo de resultados que ya activa la alarma de la afición. Mirar para abajo no era para nada la expectativa que tenía el hincha ché, pero el estado anímico del equipo y los malos resultados les llevan a presagiar una temporada dura.

En los últimos cuatro encuentros el balance es de dos derrotas y dos empates frente a equipos contra los que se esperaba obtener más puntos.

El lateral del Valencia Thierry Correia cae ante Youssef Enríquez, del Alavés, durante el partido de LaLiga de fútbol que Deportivo Alavés y Valencia CF disputan este lunes en el estadio de Mendizorrotza, en Vitoria.

Las derrotas contra Girona y Oviedo, que están por detrás del puesto 14º que ocupa el Valencia, junto al empate fuera de casa ante el Alavés indican que el equipo no está preparado para un reto de Champions como es el Villarreal.

Pese a esto, Corberán ha preferido darle la vuelta en rueda de prensa y asegura que "hay motivación cuando juegas contra grandes equipos". El entrenador valenciano no podrá contar algunos jugadores: Diakhaby, Foulquier, Ugrinic y Ramazani son baja por lesión.

El Villarreal, reto de nivel Champions

En cuanto a resultados, el Villarreal no viene enrachado. Dos empates, dos derrotas y su última victoria fue contra el Athletic Club en casa, exactamente el mismo registro que el Valencia. La diferencia es el nombre de los rivales del equipo de Marcelino: Manchester City, Real Betis, Real Madrid y Juventus. Contando solamente los partidos de liga, el conjunto 'groguet' suma 10 puntos en las cinco jornadas anteriores, el doble que su rival.

Champions League: Villarreal-Manchester City. / Alberto Saiz / AP

En la clasificación solo está por detrás de Barça y Madrid y cuenta con también el doble de puntos prácticamente que el equipo de la capital de la C. Valenciana. Este croquis demuestra la tendencia de los tiempos recientes, el Villarreal está viviendo todo lo que el Valencia ha perdido.

En rueda de prensa, Marcelino ha hablado de su rival como un equipo que "juega muy parecido" a ellos y que les "va a exigir estar al máximo nivel los 90 minutos". Al contrario que Corberán, él podrá contar con toda su plantilla, fenómeno que "no es fácil en el fútbol actual" y menos jugando Champions mientras se mantiene arriba en la competición doméstica.

Antecedentes

La historia sigue hablando a favor del Valencia. En el balance histórico de este derbi el conjunto ché gana con 29 victorias, 14 empates y 22 derrotras. Además, este partido puede servir para desempatar el marcador de los cinco encuentros más recientes entre estos clubes que es de tres empates y una victoria para cada uno.

Los dos últimos acabaron con el mismo resultado: tablas 1-1. El más próximo se disputó en La Cerámica, partido en el que Sadiq igualó en los minutos finales el gol inicial de Pape Gueye.

Alineación probable

Valencia CF: Agirrezabala; Thierry Rendal, Tárrega, Copete, Gayá; Rioja, Pepelu, Javi Guerra, Diego López; Hugo Duro, Danjuma.

Villarreal CF: Arnau Tenas; Mouriño, Renato Veiga, Rafa Marín, Cardona; Pépé, Pape Gueye, Parejo, Moleiro; Mikautadze, Ayoze.