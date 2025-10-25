De Larrea y su sueño de medirse a Ricky Rubio

«Siempre he sido de Ricky, desde pequeño siempre he tenido a Ricky en la cabeza. Mis padres, que son de baloncesto, me ponían vídeos, veía siempre a Ricky porque me gustaba mucho. Es uno de mis ídolos». Así se expresaba Sergio de Larrea en una entrevista a Superdeporte el pasado 4 de septiembre de 2024 a la hora de referirse a sus ídolos y referentes, poco después de cumplir su sueño de debutar con la selección absoluta en el Preolímpico.

Ahora, más de un año después, está a un paso de vivir otro día especial con ocasión del partido entre el Valencia Basket y el Joventut este domingo en el Roig Arena, ya que por primera vez podrá medirse a Ricky tras su vuelta a Badalona.

Ambos, separados por 16 años, han acaparado muchos focos en este inicio de temporada y no es para menos dado su rendimiento, por lo que el duelo del domingo en València promete centrar gran parte de la atención también.

Juntos con España

Sí coincidieron en una concentración de la selección absoluta con Sergio Scariolo en las ventanas de clasificación para el Eurobasket 2025 y el propio Ricky recuerda sus primeras impresiones sobre un jovencísimo Sergio que entonces acudía como invitado. «Le deseo una buena temporada, coincidí con él en una de las ventanas y la verdad es que es muy trabajador. Que le vaya muy bien», señalaba Ricky durante la presentación de la Liga Endesa de este año en Madrid.

Ese mismo día, a pregunta de Superdeporte, el de Masnou hacía una reflexión sobre el futuro de Sergio de Larrea. «En una entrevista vi que Pedro Martínez hablaba de De Larrea. Hablaba de que le ponemos las expectativas muy altas y tenemos que valorar el jugador que es hoy y no el que puede llegar a ser. Sí que es verdad que ilusionan, tiene un talento que puede llegar a ser un referente como base español en la selección. Tenemos que disfrutarlo cómo está ahora. Todos queremos que esté ya formado».

Rubio también destacó el papel del taronja en el pasado Eurobasket con España, pese al mal resultado de ‘La Familia’ en el torneo: «Tuvo un papel muy importante en la selección, donde creo que ganó mucha experiencia e incluso en algún partido rindió a unos niveles digno de ser el base titular de la selección».