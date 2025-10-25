Norris lidera el último ensayo en México antes de la pole

Lando Norris (1.16.633) ha liderado la tercera y última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de México, vigésima cita de una temporada 2025 que entra en la recta final con un pulso a tres bandas entre los pilotos de McLaren y el vigente campeón Max Verstappen.

El neerlandés, que ha terminado sexto después de ser el más rápido del viernes, se ha quejado de falta de grip en su Red Bull y se ha quedado a seis décimas del crono de Norris. Hamilton, a 3 décimas, Russell y Piastri, a medio segundo, han completado un top cinco poco significativo y que deja abierto el pronóstico para la batalla por la pole en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Verstappen ha marcado la primera referencia con neumáticos medios, aún lento (1.18.9), mientras sus rivales de McLaren seguían en el box, sin ninguna prisa por salir. El neerlandés se ha centrado en tandas largas para evaluar el ritmo del RB21 y ha ido a por tiempo con blandos solo en los compases finales, aunque sin demasiado lucimiento.

Sainz ha llegado a rodar en primera plaza, buscando sus límites en un circuito en el que hace un año conquistó su última victoria con Ferrari.

El madrileño, que arrastra una penalización de cinco posiciones en la parrilla del domingo, sabe que sus opciones de minimizar daños este fin de semana pasan por “hacer la mejor clasificación del año, entre los cinco primeros”. Esta noche (23:00 horas en España) veremos puede cumplir su propósito. De momento, parece lejos (15º)

Fernando Alonso, que después de finalizar octavo el viernes apuntaba a Q3, ha tenido que anticipar el final de este tercer y último ensayo después de que Aston Martin detectara un fallo técnico en el ARM25. El asturiano solo ha podido completar doce vueltas antes de que su equipo le llamase a box, aprovechando para hacer un cambio en la configuración de coche. Ya no ha vuelto a salir ni se ha podido probar con blandos, por lo que ha cerrado la tabla de tiempos.