Oviedo y Girona se reparten los puntos tras un final de locura

Un gol de David Carmo en el minuto 97 salvó un punto para el Oviedo en el duelo de colistas de este sábado en Montilivi contra el Girona (3-3), en un partido con un final de locura.

El equipo de Luis Carrión se adelantó con goles de Federico Viñas de penalti y Salomón Randón y el cuadro de Míchel Sánchez remontó en el minuto 90 tras un doblete de penalti de Cristhian Stuani y un tanto de Azzedine Ounahi, pero volvió a quedarse con la miel en los labios por el gol de David Carmo. El Girona tuvo en sus manos una victoria agónica y crucial para confirmar el paso adelante de las últimas semanas la dinámica ascendente y esperanzadora y salir del descenso, pero volvió a acabar de rodillas. La semana pasada ya perdió un punto en casa del Barcelona con un gol en el minuto 93 (2-1).

El partido comenzó sin un dueño claro y con alternativas en la posesión, pero el Girona pronto comenzó a inclinar el juego hacia el campo del Oviedo y a inquietar con el talento de Viktor Tsygankov, la novedad en el once rojiblanco junto a Iván Martín. Míchel deshizo la defensa de cinco de los últimos partidos para ser más ofensivo. El conjunto local pudo adelantarse a los diez minutos con un disparo franco de Joel Roca desde el punto de penalti, pero Aarón Escandell firmó la parada salvadora de cada jornada.

Con el paso de los minutos se confirmó el dominio catalán mientras el Oviedo retrocedía metros, pero en el Girona faltaba agresividad, clarividencia y desequilibrio para hacer daño. Paulo Gazzaniga neutralizó el primer aviso asturiano, un cabezazo de Federico Viñas a la salida de un córner y en el minuto 39 llegó el punto de inflexión: un penalti por manos de Àlex Moreno señalado a instancias del VAR y muy discutido por el Girona y por Montilivi.

Federico Viñas transformó la pena máxima con un disparo alto y fuerte e imparable para Gazzaniga para dar aire al Oviedo y marcar su primer gol en LaLiga. El Girona, sin margen de error en el mes de octubre, estaba poco menos que obligado a ganar y perdía un duelo clave por el descenso ante un recién ascendido.

Los jugadores del Oviedo celebran uno de sus goles. / EFE

Míchel recurrió a Ounahi y Cristhian Stuani para revolucionar un duelo que pintaba fatal, pero antes de que saltaran al césped cayó el 0-2 cual jarro de agua fría. Santiago Colombatto sirvió un córner y Rondón sacó petróleo del enésimo error de la zaga rojiblanca, la peor de LaLiga. Son 22 goles en contra en diez partidos.

El encuentro parecía resuelto y el Girona, tocado y hundido, pero volvió a la vida por obra del histórico Stuani. Primero avisó con un cabezazo que Aarón desvió sobre la misma línea de gol con una parada increíble y acto seguido forzó un penalti y acortó distancias desde los once metros. Era el minuto 64.

El Girona buscó el gol hasta el final y lo logró por mediación de Ounahi. En el 85' se inventó el 2-2 un gran tiro desde la frontal que entró tras tocar en el palo. El centrocampista marroquí que enamoró a Luis Enrique también ha enamorado a Montilivi: forzó un penalti en el minuto 90 y Stuani culminó una remontada para el recuerdo, pero el Oviedo devolvió el Girona a la tierra en el minuto 97 con el gol de de David Carmo después de dos paradas clave de Gazzaniga. El 3-3 dejó dos perdedores en el duelo de colistas.

Ficha técnica

3 - Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind (Hugo Rincón, min. 59), Àlex Moreno; Witsel, Iván Martín; Bryan Gil (Lemar, min. 68), Tsygankov (Ounahi, min. 59), Joel Roca (Portu, min. 73); y Vanat (Stuani, min. 59).

3 - Oviedo: Aarón; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo, Javi López (Rahim Alhassane, min. 76); Colombatto, Dendoncker (Sibo, min. 65), Federico Viñas (Ilic, min. 65), Ejaria (Alberto Reina min. 49), Ilyas (Brekalo, min. 76); y Rondón.

Goles: 0-1, min. 38: Federico Viñas, de penalti. 0-2, min. 57: Rondón. 1-2, min. 64: Stuani, de penalti. 2-2, min. 83: Ounahi. 3-2, min. 90: Stuani, de penalti. 3-3, min. 90+7: David Carmo.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (comité gallego). Amonestó a los locales Vitor Reis (min. 44), Bryan (min. 66), Stuani (min. 70) y Arnau (min. 90+3) y a los visitantes David Carmo (min. 9), Ejaria (min. 47) y Colombatto (min. 90+8).

Incidencias: Partido de la décima jornada de LaLiga EA Sports disputado ante 11.120 aficionados en el Estadi Municipal de Montilivi, en Girona.