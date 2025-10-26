Braxton Key, un fichaje NBA para el Valencia

Valencia Basket llevaba días rastreando el mercado en busca de un interior y la búsqueda ha fructificado. El club ha anunciado este sábado 25 de octubre el fichaje del ala-pívot norteamericano Braxton Key (2,03m, Reading (Pennsylvania), 14/02/1997, 28 años) hasta el final de la temporada 2025-26. Una incorporación con la que se refuerza el juego interior taronja, mermado tras la baja de Nate Sestina y la lesión de Yankuba Sima. El propio Pedro Martínez reconocía hace unos días la necesidad de fichar un interior de garantías.

Como el propio Valencia Basket informa en su comunicado oficial, «se trata de un versátil forward estadounidense formado en las universidades de Alabama y Virginia tiene una experiencia de 42 partidos en la NBA divididos en cuatro temporadas de servicio entre 2021 y 2025 con Philadelphia 76ers, Detroit Pistons, Denver Nuggets y Golden State Warriors».

Key llega libre al Valencia Basket tras ser cortado hace unos días por los Memphis Grizzlies, con los que disputó un partido de pretemporada ante los Boston Celtics. El nuevo jugador taronja ha combinado su participación en la NBA con una destacada actuación en la G-League, donde ha sido elegido dos veces en el mejor Quinteto Defensivo

Duelo entre invictos

Este fichaje llega cuando l os de Pedro Martínez se preparar para reicbir hoy al Joventut Badalona (18:00h, Roig Arena, DAZN). El partido se presenta apasionante ya que enfrentará a dos equipos que llegan a esta cuarta jornada de la Liga Endesa invictos con 3 victorias en otras tantas jornadas y por tanto, en lo alto de la tabla.

El Valencia Basket afronta el partido con la ausencia confirmada de Yankuba Sima y la duda de lo que le pueda ayudar su capitán Josep Puerto tras perderse el triunfo en Milán por una gastroenteritis, Valencia Basket comienza esta cuarta jornada de la Liga Endesa en la segunda posición con un balance de 3-0. Los verdinegros llegan al Roig Arena con la moral muy alta ya que aún no conocen la derrota desde que arrancó la temporada oficial, tanto en ACB como en la Liga de Campeones, con seis triunfos en seis encuentros. El último, el pasado miércoles ante el Bursaspor turco (94-67). El Valencia Basket también viene de ganar esta semana su compromiso en la Euroliga tras imponerse en la cancha del Emporio Armani Milán. El partido de la tarde del sábado supondrá el 37º enfrentamiento en Valencia entre estos dos rivales en la Liga Endesa, con un balance que hasta el momento es favorable al equipo taronja por 28-8.

El partido de la tarde del domingo pone frente a frente a dos de los tres equipos que han ganado los tres primeros partidos de la Liga Endesa. El Valencia Basket comenzó imponiéndose como local al Barça (93-81) y posteriormente ganó como visitante en las canchas del Río Breogán (90-113) y del Hiopos Lleida (78-99).

Tampoco conoce la derrota en Liga Endesa el Joventut Badalona, que empezó el curso ganando en la cancha del Covirán Granada (75-87) y después se impuso en casa al Casademont Zaragoza (89-86) y Surne Bilbao Basket (101-69).

En un duelo cargado de alicientes que coloca sobre la pista a las dos mejores parejas de la acb a nivel de valoración (Thompson-Pradilla vs. Tomic-Rubio) y que mide al equipo que mejor tira de tres contra el que más anota de dos. Ambos equipos están entre los más valorados (Valencia Basket segundo con 120 créditos y Joventut Badalona tercero con 110).

Maratón de partidos

El primer equipo masculino de Valencia Basket regresa a su cancha para afrontar cuatro partidos consecutivos como local en el lapso de siete días y dos horas. Después de medirse contra el equipo verdinegro pasarán por el Roig Arena el Fenerbahçe Beko Istanbul (martes 28, 21:00h, jornada 7 EuroLeague), el Dubai Basketball (jueves 30, 20:30h, jornada 8 EuroLeague) y el Recoletas Salud San Pablo Burgos (domingo 2, 18:00h, jornada 5 Liga Endesa).