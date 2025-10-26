El Celta gana por primera vez en la temporada a costa de Osasuna

El Celta de Vigo venció a Osasuna (2-3) gracias al doblete de Ferran Jutglá y al tanto final de Pablo Durán a dos del 90 para llevarse la primera victoria de la temporada que acaba con la imbatibilidad de los navarros en su estadio, quienes vieron cómo el croata Ante Budimir marcaba dos goles y fallaba un penalti.

Osasuna se jugaba mantener la fortaleza de El Sadar a costa de uno de los peores visitantes. Los locales salieron bien, fuertes y comprometidos con varias ocasiones claras, mientras el Celta perdía demasiado balones que daban lugar disparos. Acciones peligrosas como el disparo de Víctor Muñoz que desvió Radu, o el zurdazo de Budimir que salió a medio metro del poste. Por su parte, el Celta llegó por mediación de Bryan Zaragoza, activo en la tarde de este domingo con la idea de mostrarse delante de su exequipo.

Una veloz contra dio lugar al 0-1. Picada espectacular de Ferrán Jutglá desde la medialuna del área a la que no pudo llegar Sergio Herrera, dejando helado a un Sadar que se veía vencedor en los primeros 30 minutos. A los 37 minutos, Manu Fernández derribó a Budimir dentro del área. Carrera del croata, golpeo seguro y tercer gol de la temporada para el delantero osasunista, que engañó a la perfección a Radu. Ya en el tiempo añadido, el Budimir anotó su segundo tanto de la noche tras saque de córner de Rubén García, pescando el esférico en el primero palo.

Osasuna tocaba a placer ante una presión del Celta con poco convencimiento. Triple cambio de los de Giráldez en busca de un cambio de deriva para plantar cara a unos locales que estaban muy cómodos.

Los veinte buenos minutos de la segunda mitad se quedaron en nada con el bloqueo defensivo de los rojillos. Jutglá anotó el 2-2 con la caña puesta en el área pequeña, ganando la posición a Moncayola. Magnífico control dentro del área de Raúl García de Haro, disparo con la zurda y buena reacción de Radu para despejar a córner. Dos minutos después, Aidoo barrió a Bretones dentro del área. Budimir falló el penalti a lo Panenka, mandando el balón al travesaño.

Pablo Durán hizo la sentencia en el minuto 88 a la contra, definiendo bien ante Sergio Herrera. El Celta se fue con el premio gordo de Pamplona, levantando la cabeza en una temporada marcada por los empates.

Ficha técnica

2 – Osasuna: Sergio Herrera; Moncayola, Boyomo, Catena, Osambela (Juan Cruz, m. 82), Bretones (Becker, m. 89), Rubén García (Raúl, m.72), Torró (Benito, m. 89), Moi Gómez; Víctor Muñoz (Barja, m. 82), Budimir.

3 – Celta: Andrei Radu; Manu Fernández (Mingueza, m. 61), Joseph Aidoo, Marcos Alonso; Carreira, Damián Rodríguez (Sotelo, m. 61), Ilaix Moriba, Mihailo Ristic (El Abdellaoui, m. 61); Ferrán Jutglà, Borja Iglesias y Bryan Zaragoza (Durán, m. 75).

Goles: 0-1, M.26: Jutglá, 1-1, M. 37: Budimir, 2-1, M. 45+1: Budimir, 2-2, M. 70: Jutglá, 2-3, m.88: Durán.

Árbitro: Hernández Hernández (Comité canario), asistido por José Naranjo y Marcos Cerdán. Amonestó a los locales Catena, Bretones y Boyomo. A los visitantes Jutglá, Manu Fernández, Damián, Borja Iglesias y El-Abdellaoui.

Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de El Sadar ante 20.065 aficionados.