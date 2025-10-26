Julián Calero: "Me voy con la sensación de dejarnos dos puntos"
El técnico del Levante lamenta no haber materializado las ocasiones tenidas ante el Mallorca
Efe
El entrenador del Levante, Julián Calero, confesó que se marcha de Son Moix con la sensación de dejarse "dos puntos" tras empatar contra el Mallorca (1-1) y perdonar ocasiones muy claras al final del partido.
"No lo hemos culminado porque hemos tenido muchas y muy claras, nos ha faltado dominio del juego cuando recuperábamos, pero las de Manu, Etta y Morales son clarísimas. Me voy con la sensación de dejarnos dos puntos", explicaba al terminar el encuentro.
Sobre la multitud de cambios en el once, explió que ha habido problemas de última hora: "Había muchos problemas físicos, Iván Romero tuvo un golpe muy fuerte en el gemelo, Oriol el último día cogió una gastroenteritis aguda y el cambio de Dela ha sido por decisión técnica".
Un futbolista que se recuperó a tiempo fue Carlos Álvarez, que jugó el cuarto de hora final: "Los minutos que ha jugado en este tipo de superficie no eran fáciles, pero estaba el partido tan abierto y la sensación de que puede dar un último pase te invita a ponerle, espero recuperarle del todo esta semana. Su tobillo ha reaccionado bien pero está a mitad de sus posibilidades", destacó.
"De las sensaciones no se vive en la vida, pero hay que sacar puntos y partidos, hay que hacer cosas y tener unos patrones, ahora falta tener acierto en las dos áreas, hoy en la nuestra hemos sido mucho más", sentenció.
