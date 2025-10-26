Minuto a minuto del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025 – 26 octubre

El mejor atletismo del mundo regresa a València este domingo 26 de octubre con una nueva edición del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025. Miles de corredores volverán a hacer de Valencia la 'Ciudad del Running' en una de las pruebas más rápidas del mundo obre los 21 097,5 metros homologados, la carrera reúne a miles de corredores nacionales e internacionales en un recorrido completamente urbano, llano y diseñado para hacer marca personal. Un genial recorrido por la ciudad que cada vez engancha a más corredores.

La salida de este Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025 será escalonada desde las 08:25 horas de este domingo 26 de octubre. La línea de salida estará situada en la Avenida dels Tarongers donde se concentrará la élite mundial del medio maratón junto con los participantes populares. La meta estará situada en la misma zona universitaria, en un ambiente vibrante que simboliza el espíritu deportivo de Valencia.

Organizada por Valencia Ciudad del Running y la Fundación Trinidad Alfonso, esta edición promete superar nuevamente los registros de años anteriores, consolidando a Valencia como una referencia internacional en carreras de fondo.

Toda la información sobre inscripciones, recorridos y logística del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025

El Ayuntamiento de València junto con la Policía Local de València han preparado un dispositivo especial con cerca de 300 agentes para velar por la seguridad y el tráfico durante la celebración de la 34ª edición del Medio Maratón València Trinidad Alfonso-Zurich.

En concreto, estarán operativas 280 personas entre agentes y servicios de emergencias del Cuerpo Nacional de Policía, Bomberos, CICU, Protección Civil, Centro Gestión del Tráfico, EMT y personal de la organización de la prueba durante su realización en la que participarán 25.000 corredores y corredoras.

La carrera tiene un itinerario de poco más de 21 km que discurrirá desde la avenida dels Tarongers, en dirección a la avenida del Primat Reig, pasando por la calle de Cavanilles hacia Menéndez Pidal, puente de las Glòries Valencianes, gran via Ferran el Catòlic, Ramón i Cajal, Blanqueria, calle de la Pau, plaza de L’Ajuntament, Xàtiva, Colón, Navarro Reverter, Jacinto Benavente, paseo de l’Albereda hacia Doctor JJ Dómine, Eugènia Viñes, para volver a finalizar en Tarongers. Asimismo, contará con siete salidas desde las 8:25 horas y se espera que el último deportista pase por la meta sobre las 12:00 horas

Horarios de salida del Medio Maratón Valencia Zurich 2025

A las 8:25 horas saldrán los atletas hasta 1h19:59

A las 8:30 horas saldrán los atletas entre 1h20:00 y 1h25:59

A las 8:35 horas saldrán los atletas entre 1h26:00 y 1h33:59

A las 8:48 horas saldrán los atletas entre 1h34:00 y 1h42:59

A las 9:01 horas saldrán los atletas entre 1h43:00 y 1h49:59

A las 9:14 horas saldrán los atletas entre 1h50:00 y 1h54:59

A las 9:27 horas saldrán los atletas a partir de 1h55:00

Todas las cifras del Medio Maratón Valencia 2025

15.874 personas se quedaron apuntadas en lista de espera sin plaza. Los 25.000 dorsales disponibles se agotaron en apenas unas horas y el resto de aspirantes se apuntó a una lista de espera.

Los 25.000 dorsales disponibles se agotaron en apenas unas horas y el resto de aspirantes se apuntó a una lista de espera. 200 corredores de élite lucharán por batir récords del mundo, continentales, nacionales y muchos también vienen a València a rebajar sus plusmarcas personales y poder así aumentar su caché deportivo.

lucharán por batir récords del mundo, continentales, nacionales y muchos también vienen a València a rebajar sus plusmarcas personales y poder así aumentar su caché deportivo. El 12% debutan en la distancia de medio maratón y el 55% corre por primera vez en Valencia esta carrera. València, por su recorrido llano es ideal tanto para los que buscan marca como para los que debutan.

esta carrera. València, por su recorrido llano es ideal tanto para los que buscan marca como para los que debutan. 8828 corredores son SuperRunners registrados en el circuito SuperHalfs de los que se espera que más de 392 finalicen el circuito en Valencia. El Circuito Superhalfs reúne a seis de los mejores medio maratones del mundo.

registrados en el circuito SuperHalfs de los que se espera que más de 392 finalicen el circuito en Valencia. El Circuito Superhalfs reúne a seis de los mejores medio maratones del mundo. 6052 inscritos al Circuito Nacional de Running Plátano de Canarias del que València forma parte un año más.

del que València forma parte un año más. 804 falleros y falleras compitiendo en el Running Fallero . Un año más habrá una clasificación especial para los falleros y por tanto, habrá un campeón y una campeona del mundo fallero.

compitiendo en el . Un año más habrá una clasificación especial para los falleros y por tanto, habrá un campeón y una campeona del mundo fallero. 3 0 960 euros han aportado los participantes de forma voluntaria para la ASPAS Valencia, la Asociación de Familias y Personas Sordas de la Provincia de Valencia , entidad solidaria de la prueba en 2025. La solidaridad vuelve a ser una parte muy importante del Medio Maratón.

, entidad solidaria de la prueba en 2025. La solidaridad vuelve a ser una parte muy importante del Medio Maratón. 63 168 mails se han enviado con los planes de entrenamiento de Objetivo 21K Valencia durante las 12 semanas de preparación. El entrenador José Garay ha dirigido semana a semana a miles de corredores para que cumplan sus objetivos.

1600 personas conforman el voluntariado. Sin ellos, nada sería posible.

Sin ellos, nada sería posible. 6 personas dedicadas al servicio de Atención al Corredor 365 días al año

369 000 obsequios para los participantes entre la Bolsa de la Carrera y la de postmeta

DIRECTO 21 K 📰 ¡Tercera mejor marca de la historia para Ngetich que repite su victoria de 2024!

Ngetich ¡Tercera mejor marca de la historia para Ngetich que repite su victoria de 2024!

El primer español Carlos Mayo se convierte en el primer español en categoría masculina con 01:00:45

NGETICH GANA EL MEDIO MARATÓN FEMENINO ¡NGETICH GANA EL MEDIO MARATÓN FEMENINO CON 1:03:07!

¡Kejelcha gana! Directo | ¡Kejelcha gana el Medio Maratón Valencia!

OJO A KEJELCHA #21KValencia | DIRECTO 🚨 | 📰 KEJELCHA ESTÁ YA EN EL KILÓMETRO 20

Ngetich va camino del récord del mundo femenino Ngetich va camino del récord del mundo femenino... su paso por el 15 fue de 44:36. Recordamos que el tiempo a batir es de 1:02:52

DIRECTO 21 K ¡40:59 para Kejelcha en el KM.15!

DIRECTO 21 K ¡Kejelcha atravesando la Calle Colón y Ngetich la Calle de la Paz! ¡Vaya ritmazo llevan los dos!