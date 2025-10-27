Conmoción en el mundo del fútbol por la muerte de Ochotorena

El mundo del fútbol, en especial exfutbolistas y entrenadores del más alto nivel, ha mostrado su enorme conmoción y dolor por la muerte de José Manuel Ochotorena, el mítico portero del Valencia CF y maestro de cancerberos de la Selección Española y del club de Mestalla. Tras anunciarse la triste noticia en redes, jugadores y guardametas del Valencia CF y de La Roja, que compartieron vestuario con él o que trabajaron a sus órdenes, han mostrado su condolencias.

El club tuvo unas emocionantes palabras de recuerdo: "Desde el Valencia CF lamentamos profundamente el fallecimiento de José Manuel Ochotorena, Leyenda de nuestro Club y referente del fútbol español. Mítico portero del Valencia CF, donde llegó a ser trofeo Zamora, siguió forjando su leyenda y dejando una huella imborrable como formador de porteros. Con este rol también se convirtió en campeón de Europa y del mundo con la selección española. Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y seres queridos. Te vamos a echar mucho de menos, compañero. DEP".

El entrenador del primer equipo, Carlos Corberán, ha señalado en rueda de prensa: «Traslado el pésame por la gran pérdida que hemos tenido. Ha ayudado a tener éxitos aquí en el Valencia y en la selección. El silencio de hoy en la Ciudad Deportiva hablan de la grandeza de Ochotorena».

La Asociacion de Futbolistas del Valencia CF también lamentó esta terrible pérdida. "Con todo el dolor de nuestro corazón lamentamos profundamente el fallecimiento de José Manuel Ochotorena, Leyenda del Valencia CF, compañero de @futbolistasvcf y referente del fútbol español. Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y seres queridos".

"Nunca te voy a olvidar José Manuel Ochotorena . Sin ti nada hubiera sido posible. Descansa en Paz Amigo", eran las palabras de Andreu Palop, el meta valenciano de La Roja, del Valencia CF y del Sevilla CF. "Gracias por todo amigo", le decía José Luis Gayà. El capitán del VCF grabó un vídeo homenaje del club que terminó visiblemente emocionado.

El guardamenta georgiano Giorgi Mamardashvili, que fue del Valencia CF y ahora milita en el Liverpool, también se declaró muy emocionado: "Se ha ido una persona que tuvo un gran impacto en mi carrera y en mi vida. Gracias por todo lo que me enseñaste, por confiar en mí y por ayudarme a crecer, no solo como futbolista, sino también como persona. Tu legado vivirá siempre en todos los que tuvimos la suerte de aprender de ti. Descansa en paz, Ochoto".

El Real Madrid, por su parte, lamentó en un comunicado el fallecimiento este lunes a los 64 años de José Manuel Ochotorena, al que catalogó como "uno de los porteros históricos" del club tras defender la portería madridista durante 6 temporadas, desde 1982 hasta 1988, en las que ganó 2 Copas de la UEFA, 3 Ligas y 1 Copa de la Liga.

Grandes jugadores que compartieron éxitos con Ochotorena en la Eurocopa de 2008 y en el Mundial de 2010 también se acordaron de él. Así, el goleador David Villa, decía: "Se va una figura importante en los éxitos de la Selección y del Valencia CF, un profesional ejemplar, siempre discreto y buen compañero. Queda su gran legado en el fútbol español y el recuerdo de todos los que tuvimos la suerte de compartir camino con él. D.E.P. "

El exportero Iker Casillas subraya: "Muy triste por la noticia. Nos deja un tipo fabuloso. Lleno de todas las cosas buenas que alguien debe tener. Gracias por todo! Mi más sentido pésame a su familia y amigos! DEP “Choto”".

El excentrocampista del Real Madrid y actual entrenador, José Miguel González, Míchel añadía: "Llegamos juntos. Crecimos juntos. Pero no nos vamos juntos. Aún así, estoy seguro que con tu bondad seguirás cubriendo mis espaldas desde a donde vayas. Lloro por ti."

Fernando Gómez Colomer, leyenda del Valencia CF, hablaba de "Dolorosa pérdida. Gran persona y buen compañero. DEP". mientras que Marcelino García Toral mostraba su" Dolor y tristeza por la pérdida de Ochoto. Un hombre bueno, tranquilo y siempre dispuesto a ayudar a los demás. Se va una gran persona y una parte importante de nuestro fútbol… pero, sobre todo, un amigo. Te vamos a echar mucho de menos, compañero. Descansa en paz", subrayaba.

Real Sociedad, Tenerife, Oviedo, Castellón, así como la misma Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana también le rindieron su homenaje. Además, la primera plantilla masculina del Valencia CF, Valencia CF Femenino y VCF Mestalla realizaron un sentido minuto de silencio, previamente a los arranques de los entrenamientos matutinos.