Todo lo que debes saber de los equipos valencianos que juegan mañana la Copa del Rey

Tanto el Valencia CF como el CD Roda debutarán en la Copa del Rey mañana, 28 de octubre, a las 20:00 horas, ambos ante equipos granadinos. El modesto club de Castellón se estrena en la competición por primera vez en su historia ante el Granada CF, mientras que la UD Maracena actuará como anfitrión en casa de los rojiblancos contra el Valencia.

El camino del Roda hasta disputar la Copa del Rey

El equipo que milita en la Tercera Federación ha tenido que sumar a una campaña histórica alguna carambola que le ha permitido participar en el torneo. El reglamento estipula que todos los campeones de sus grupos en esta división formarán parte, pero el Roda quedó segundo el año anterior.

El mejor año de su historia fue debidamente recompensado con la participación, ya que el equipo que quedó un punto por delante suya fue el filial del CD Castellón, equipo que no tiene permitido jugar el torneo. Por tanto, la plaza la ocupa el equipo castellonense.

No todo acaba aquí, porque todavía podía haber un impedimento. El club está vinculado al Villarreal, lo que podría haber llevado a la federación a tomar la misma decisión que con el Castellón B. No fue así, y ahora sueña con continuar haciendo historia ante un grande del fútbol español.

Ambos llegan en una mala dinámica

El Granada CF llega con tres empates a cero consecutivos y en puestos de descenso a Primera RFEF. El CD Roda llega peor aún, y es que no ha ganado todavía desde que comenzó la temporada. Por suerte, podrá contar con todos sus jugadores, destacando a Jorge Rives. Por otro lado, Pacheta no podrá contar con Bouldini para el enfrentamiento que tendrá lugar en el Mini Estadi de la ciudad deportiva del Villarreal debido a que el estadio del Roda no cuenta con aforo suficiente.

El Valencia espera un trámite que calme las aguas

El conjunto de Carlos Corberán ha entrado en puestos de descenso tras la décima jornada de LaLiga. Con esta losa, espera que un partido contra uno de los equipos más modestos de la competición sea un trámite. En la rueda de prensa, el entrenador valenciano ha anunciado que seis jugadores del filial viajarán con el equipo. También ha confirmado la presencia de Dimitrievski en el XI inicial asegurando que "en el Valencia ningún jugador juega por contrato".

Danjuma en el partido ante el Villarreal. / EP

El Maracena jugará por primera vez contra un primera

El equipo granadino jugará por primera vez en su historia contra un equipo de la máxima categoría del fútbol español. Además, tendrá el honor de ser anfitrión en un estadio de la talla del Nuevo los Cármenes. Es uno de los pocos equipos que llegan desde divisiones regionales y consiguió su plaza en la Copa del Rey tras vencer en la ronda previa al Sporting de Ceuta.

Mañana, a partir de las 20:00 horas, se jugará dentro del torneo de la Copa del Rey una subcompetición entre Granada y Valencia, con dos equipos con mucho honor como escuderos para representar junto a los grandes de sus tierras.