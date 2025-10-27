Remontada en el Roig Arena al ritmo de Carrera y Abdelkader

Con sufrimiento hasta el final, pero con una meritoria victoria para seguir escalando posiciones en la clasificación de la LF Endesa. Y es que el Valencia Basket sufrió hasta el último minuto para certificar su remontada ante el Hozono Global Jairis después de ir perdiendo de 13 puntos poco después del descanso. La inspiración de Raquel Carrera y de Ben Abdelkader volvió a empujar a las taronja hacia el triunfo con un 64-61 que celebró la afición horas antes de que el equipo masculino se midiera por la tarde al Joventut de Ricky Rubio.

La inesperada presencia de Leo Fiebich en el roster compensaba en parte la baja de Alina Iagupova, que no impidió que comenzaran por debajo. Buenavida recortaba diferencias, pero Ángela Mataix ponía el 11-15 al final del primer cuarto, con un preocupante 0 de 5 de las taronja desde el 6,75.

Y aunque ya no hubo tiempo de dar la vuelta al marcador antes del descanso, las taronja sí lograron reducir diferencias con un triple de Lekovic, una canasta de Carrera y los tiros libres de ambas, para poner el 28-25 al descanso.

Las taronja se veían sorprendidas en la reanudación con un parcial de 0-6 que les llevaba a un -13 en el marcador (28-41). Rubén Burgos paraba el partido a los dos minutos y ahora sí, la reacción local fue inmediata y contundente, devolviendo un parcial de 12-0. Pero antes de afrontar los últimos diez minutos, faltaba por dar el paso de ponerse por delante y llegó desde el 6,75 con dos triples consecutivos de Ben Abdelkader y Lekovic, que pusieron el 46-43.

La emoción llegó hasta los compases finales. Rubén Burgos gastó su último tiempo a 37 segundos, con 59-56 en el marcador. Y en la vuelta a la pista, Raquel Carrera sentenciaba el partido con un triple sobre la esquina a 23 segundos del final. El Jairis buscó la falta, pero Leti no falló desde el tiro libre y remató el sufrido triunfo, que terminó con un triple inverosímil de Massey para poner el definitivo 64-61.