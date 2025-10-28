«Venimos a ganar y a intentar llegar a la final que deseamos»

Sonia Bermúdez, entrenadora de la selección española femenina de fútbol, subrayó ayer que el equipo quiere «ganar y competir» ante Suecia, en la víspera del encuentro de vuelta de semifinales de la Liga de Naciones que se disputará hoy en Gotemburgo.

Bermúdez debutó con una gran victoria 4-0 el pasado viernes en el Estadio de La Rosaleda, en Málaga, en su primer partido al frente de la selección absoluta. A pesar del abultado resultado, remarcó la ambición de las suyas al querer ganar todos los encuentros, independientemente de la ventaja adquirida.

«Pensamos en el presente y el partido de mañana que sabemos que va a ser duro. Queremos ganar el partido. Venimos a ganar y a intentar llegar a la final que tanto deseamos. Saldremos intensas porque queremos ganar y competir mañana. El equipo quiere ganar este y todos los partidos, son muy competitivas», afirmó.

En su primera prueba al frente, Bermúdez se sinceró y admitió tener «ganas de debutar», en un partido que podría llevarla a su primera final como técnica de la selección femenina.

«No es presión, tenía ganas de debutar, de ver a mi equipo competir, también estoy deseando que llegue mañana. Sabemos el rival que tenemos mañana, tercero en el ranking mundial, tiene grandes virtudes, es peligroso y juegan en casa. La idea es ganar mañana -por hoy- y ojalá que vaya todo bien», analizó. La madrileña habló sobre las claves de un partido que espera que sea intenso desde el inicio: «Van por detrás en el marcador y saldrán muy intensas. Intentaremos contrarrestar y hacer un gol pronto para frenar los ataques de Suecia que es muy físico e intentaremos hacer nuestro juego. Suecia tiene una generación joven muy potente. Las conozco de la Sub-23 y nos prepararemos lo mejor posible».

España tratará de meterse en una nueva final de esta competición, que ya ganó en su primera edición en 2024 tras vencer a Francia.