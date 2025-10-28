Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | UEFA Nations League

«Venimos a ganar y a intentar llegar a la final que deseamos»

La seleccionadora Sonia Bermúdez espera un partido muy físico frente a Suecia, a la que ya venció por 4-0 en la ida

La jugadora de la Selección Española femenina Laia Aleixandri en el estadio Gamla Ullevi de Gotemburgo

La jugadora de la Selección Española femenina Laia Aleixandri en el estadio Gamla Ullevi de Gotemburgo / BJOERN LARSSON ROSVALL

EFE

Madrid

Sonia Bermúdez, entrenadora de la selección española femenina de fútbol, subrayó ayer que el equipo quiere «ganar y competir» ante Suecia, en la víspera del encuentro de vuelta de semifinales de la Liga de Naciones que se disputará hoy en Gotemburgo.

Bermúdez debutó con una gran victoria 4-0 el pasado viernes en el Estadio de La Rosaleda, en Málaga, en su primer partido al frente de la selección absoluta. A pesar del abultado resultado, remarcó la ambición de las suyas al querer ganar todos los encuentros, independientemente de la ventaja adquirida.

«Pensamos en el presente y el partido de mañana que sabemos que va a ser duro. Queremos ganar el partido. Venimos a ganar y a intentar llegar a la final que tanto deseamos. Saldremos intensas porque queremos ganar y competir mañana. El equipo quiere ganar este y todos los partidos, son muy competitivas», afirmó.

En su primera prueba al frente, Bermúdez se sinceró y admitió tener «ganas de debutar», en un partido que podría llevarla a su primera final como técnica de la selección femenina.

«No es presión, tenía ganas de debutar, de ver a mi equipo competir, también estoy deseando que llegue mañana. Sabemos el rival que tenemos mañana, tercero en el ranking mundial, tiene grandes virtudes, es peligroso y juegan en casa. La idea es ganar mañana -por hoy- y ojalá que vaya todo bien», analizó. La madrileña habló sobre las claves de un partido que espera que sea intenso desde el inicio: «Van por detrás en el marcador y saldrán muy intensas. Intentaremos contrarrestar y hacer un gol pronto para frenar los ataques de Suecia que es muy físico e intentaremos hacer nuestro juego. Suecia tiene una generación joven muy potente. Las conozco de la Sub-23 y nos prepararemos lo mejor posible».

España tratará de meterse en una nueva final de esta competición, que ya ganó en su primera edición en 2024 tras vencer a Francia.

