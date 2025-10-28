En Directo
Nations League femenina
La vuelta de la semifinal de la Nations League: Suecia-España, en directo
La selección femenina defiende en Goteborg ante Suecia el valioso 4-0 de La Rosaleda en la vuelta de las semifinales de la Liga de Naciones
España tiene cerca una nueva final. Muy superior el pasado viernes en el Estadio de La Rosaleda, la campeona del mundo espera volver a controlar a un rival que seguramente se parecerá más a la de la segunda mitad y que buscará, al menos, llevar toda la incertidumbre posible apoyada por su público y por su ánimo de revancha.
Una primera parte de buen nivel y una segunda algo más descafeinada, salvo en el cuarto de hora final, certificaron la primera alegría de Sonia Bermúdez como seleccionadora y evidenciaron una vez más el nivel competitivo de la 'Roja', que principalmente tendrá que solventar lo mejor posible el previsible impetuoso arranque del equipo que entrena Tony Gustavsson, cuyo carácter competitivo hace que sea complicado pensar que use el choque con una probatura.
MIN 40 (0-0)
Buen repliegue defensivo de España en una transición peligrosa de Suecia
MIN 39 (0-0)
Despeja Mapi un balón al área de Kaneryd, luego saca con la cabeza Paredes y ataja Cata el disparo de Schröder tras el rechace
MIN 37 (0-0)
Falta fea de Junttila sobre Pina. Le ha dado co nel codo en el cuello
MIN 36 (0-0)
Providencial Zigotti para bloquear un centro de Ona Batlle
MIN 32 (0-0)
Vuelve a atacar España, vuelve a hacerlo Eva Navarro, que ya ha sido advertida por la linier. No está apareciendo tanto como le gustaría, le cuesta irse de Sandberg. No está cómoda, pero como el resto del equipo
MIN 30 (0-0)
Ha probado el chut ahora Jusu Bah desde fuera del área. Muy por encima del larguero
MIN 28 (0-0)
Muy buena presentación de Holmberg, una de las defensas más prometedoras de Europa. Solo tiene 19 años
MIN 25 (0-0)
Transiciones muy rápidas de Suecia, que está aprovechando bien las pérdidas de España. Bien tirada la línea del fuera de juego, eso sí
MIN 24 (0-0)
Imperial Ona Batlle para impedir el chut de Schröder. Se quejaba Jusu Bah por una caída en el área
MIN 21 (0-0)
Como el otro día en Málaga, Laia Aleixandri está cumpliendo de pivote. Eso sí... cómo se echa de menos a Patri y qué ganas de verla
