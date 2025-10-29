Apuesta por la base para alcanzar el éxito en el futuro

La Fundación Trinidad Alfonso, presidida por Juan Roig, lleva más de una década apostando de manera firme y convencida por el deporte base. Lo hace con un objetivo claro: formar en el presente a los valencianos de élite del futuro y desarrollando una serie de proyectos para cada una de esas etapas.

Proyectos centrados en que los más pequeños encuentren su deporte más allá de los mediáticos fútbol y baloncesto, como ‘+ Esport a l’Escola’. Nació con el objetivo —ya alcanzado hace algunos años— de que en los centros educativos de la Comunitat Valenciana se diera una hora más de educación física. Además, gracias a él, los niños y niñas podían entrar en contacto con el hockey, el rugby o el balonmano, por poner algunos ejemplos de deportes cuyas federaciones se aliaron con la Fundación para buscar talento entre los más pequeños.

Además, la Fundación impulsa también el Dia de l’Esport en todos los centros escolares de la Comunitat Valenciana. Se trata de conmemorar el 6 de abril (Día Internacional de la Actividad Física y el Deporte) de una manera festiva. Para ello, se anima a todos los colegios a sumarse a esta celebración realizando alguna actividad deportiva al margen de la clase de Educación Física. Con el paso de los años, la acción se ha convertido en un referente y es todo un éxito. Buena prueba de ello es el número de centros que participan: más de 1.000 en las últimas ediciones.

Dia de l'Esport en Silla. / ED

El proyecto para 2026 ya ha abierto su plazo de inscripciones para los centros educativos y localidades interesados en adherirse a la gran jornada del próximo 27 de marzo. A través de esta inscripción, los centros pueden registrar su participación en la iniciativa y recibir por ello un pack de material deportivo si acaban realizando la actividad durante las jornadas señaladas, en conmemoración por el Día Internacional de la Actividad Física. Los municipios, por su parte, también pueden participar de manera conjunta con sus colegios.

En la edición de 2026, que girará en torno a los juegos tradicionales y la promoción del deporte compartido al aire libre, la iniciativa volverá a contar con la colaboración de ColaCao, marca vinculada al fomento del deporte y al empoderamiento infantil a través de su Fundación, y de Decathlon, encargada de suministrar el material deportivo a los centros participantes en la jornada.

El Proyecto FER

El trabajo de la Fundación Trinidad Alfonso en el deporte base tiene como objetivo final que el deporte valenciano cuente, en el futuro, con estrellas y referencias en la élite. Y ahí aparece otro de los proyectos clave de la fundación que preside Juan Roig: el Proyecto FER. El objetivo es ayudar a que los deportistas que forman parte del programa consigan los mejores resultados posibles, tanto en competiciones nacionales como internacionales, así como contribuir a su participación en los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

El nuevo equipo está formado por 140 componentes: 40 de ellos se incluyen en el nivel ‘Élite’ y reciben una ayuda que oscila entre los 12.000 y los 16.000 euros; otros 40 pertenecen a la categoría ‘Promesas’ y perciben una cuantía que va desde los 6.000 hasta los 8.000 euros; por último, los 60 integrantes de la categoría ‘Vivero’, los más jóvenes, reciben una asignación de 3.000 euros —para los que hayan logrado resultados nacionales e internacionales— o de 2.000 euros —para aquellos deportistas que hayan cumplido el requisito sólo por una de estas dos vías—. Mientras, por octavo año consecutivo, el Proyecto FER también mantiene el anexo de FER Entrenadores, con 17 beneficiarios, cuyas ayudas oscilan entre los 3.000 y los 5.000 euros. En total, la cuantía destinada por Juan Roig, presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, para este programa llega a un millón de euros.

Ricardo Ten, Bárbara Pardo, Blanca Ferrando y Eric Igual exhiben sus títulos mundiales en la FTA. / ED

El Proyecto FER 2025 representa el principio de la aventura del deporte valenciano hacia Los Ángeles 2028, el cuarto ciclo olímpico que cubre esta iniciativa de la Fundación Trinidad Alfonso tras los de Río de Janeiro, Tokio y París. En este ciclo, el ‘leit motiv’ será “El gran sueño valenciano”, un concepto, el de sueño, que mostrará la senda hacia los próximos Juegos, entendido como aspiración, como ilusión, como objetivo.

Puesto que la próxima cita olímpica se celebra en Los Ángeles, ‘El gran sueño americano’ da paso a ‘El gran sueño valenciano’, lema que refleja el anhelo, el reto de desplazar una delegación de deportistas valencianos lo más numerosa posible hasta Los Ángeles. Pero, además, el eslogan apela a un ciclo repleto de éxitos y buenos resultados para los embajadores FER en los grandes torneos nacionales e internacionales.

En los programas de ayudas a los deportistas de élite también tiene cabida el impulso a los colectivos: clubes y equipos valencianos que militan en las máximas categorías de sus disciplinas completan el ramillete de ayudas con el objetivo de que la Comunitat Valenciana brille a nivel deportivo y sea reconocida como la Comunitat de l’Esport.