IMEDUCV ofrece una atención completa al deporte valenciano

La ciudad de Valencia respira deporte. Cada año crece el número de corredores en sus calles, de regatistas en el mar y de deportistas que apuestan por un estilo de vida activo. Y, junto a ese impulso, crece también la conciencia de cuidar la salud como base del rendimiento y la prevención de lesiones. En este contexto, IMEDUCV, la Unidad de Medicina Deportiva del Hospital IMED Valencia, se consolida como el gran referente médico para deportistas de todos los niveles, desde profesionales hasta aficionados.

El centro, creado en colaboración con la Universidad Católica de Valencia (UCV), ofrece un abordaje integral de la medicina deportiva: desde chequeos y pruebas de esfuerzo hasta asesoramiento nutricional, estudios de pisada y pruebas cardiológicas avanzadas. Además, IMEDUCV mantiene una estrecha vinculación con el ámbito académico, participando en proyectos de investigación, formación a futuros profesionales y jornadas técnicas sobre salud y rendimiento deportivo.

De los equipos de élite al deportista amateur

IMEDUCV es el centro médico de referencia para numerosos clubes y federaciones deportivas, entre ellos equipos de fútbol de Primera División como el Valencia CF o el Villarreal CF, cuyos jugadores y jugadoras pasan sus reconocimientos médicos en sus instalaciones desde 2020. Pero el compromiso del centro con el deporte va mucho más allá del fútbol profesional.

Un deportista del Valencia CF se somete a una revisión médica en IMEDUCV. / ED

Actualmente, la unidad abarca un abanico cada vez más amplio de disciplinas deportivas. El atletismo tiene un peso creciente entre los servicios de IMEDUCV, reflejo directo de la tendencia que vive Valencia como capital del running. Cada año se celebran más carreras populares, medio maratones y maratones internacionales, lo que ha impulsado la demanda de chequeos médicos entre corredores que desean evaluar su condición física antes de competir.

“En los últimos años hemos visto un aumento muy significativo en el número de deportistas que vienen a hacerse revisiones médicas. Son personas que quieren cuidarse, que entienden que un buen rendimiento empieza por conocer su cuerpo y prevenir lesiones”, explica el Óscar Fabregat Andrés, Jefe del servicio de cardiología de IMED Valencia y coordinador de IMEDUCV . “Cuando un corredor se somete a un chequeo deportivo completo, no solo está cumpliendo un requisito para participar en carreras; está invirtiendo en su salud a largo plazo”.

Óscar Fabregat Andrés, Jefe del servicio de cardiología de IMED Valencia y coordinador de IMEDUCV. / ED

Chequeos deportivos y prevención cardiológica

Los chequeos deportivos son una de las piedras angulares del trabajo de IMEDUCV. Estas evaluaciones, realizadas por cardiólogos especializados en medicina deportiva, permiten detectar de forma precoz alteraciones cardiacas o respiratorias que podrían pasar desapercibidas y que, en algunos casos, podrían suponer un riesgo durante la práctica deportiva.

Las pruebas incluyen exploraciones clínicas completas, electrocardiograma, ecocardiograma y pruebas de esfuerzo para analizar el rendimiento cardiaco en actividad. Todo ello con el objetivo de garantizar que cada deportista practique su disciplina con total seguridad y con el máximo conocimiento de sus capacidades.

Además, IMEDUCV ha incorporado recientemente el Reconocimiento Médico de Aptitud Deportiva (RMAD), una evaluación específica que valora la salud del deportista y su aptitud para la competición. Este reconocimiento, exigido por muchas federaciones y organizadores de carreras populares, incluye la firma y validación del certificado médico necesario para la obtención de la licencia federativa o para la participación en pruebas oficiales.

Estudio de la pisada y mejora del rendimiento

El auge del running también ha traído consigo una mayor preocupación por el rendimiento y la prevención de lesiones musculares o articulares. En IMEDUCV, el equipo multidisciplinar de podólogos, fisioterapeutas y especialistas en medicina deportiva trabaja para mejorar la técnica y corregir posibles desequilibrios biomecánicos a través de estudios de la pisada y análisis de carrera.

Estos estudios permiten identificar problemas de apoyo, sobrecargas o asimetrías que pueden derivar en lesiones, y ayudan a personalizar el tipo de calzado o plantillas según las necesidades del corredor.

En la unidad realizan pruebas especializadas como estudios de la pisada. / ED

“Muchos deportistas acuden buscando mejorar sus marcas, pero terminan descubriendo que pequeños ajustes en la pisada o la técnica pueden prevenir lesiones crónicas y mejorar notablemente el rendimiento”, señalan desde el área de podología del centro.

IMEDUCV también navega: colaboración con la Federación de Vela

La especialización de IMEDUCV no se limita al atletismo. Recientemente, el centro ha firmado un convenio de colaboración con la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana, con el objetivo de ofrecer cobertura médica a sus deportistas y garantizar su bienestar en cada competición.

Gracias a este acuerdo, los regatistas federados pueden realizar en IMEDUCV sus revisiones médicas, pruebas de esfuerzo, valoraciones cardiológicas y reconocimientos de aptitud deportiva, asegurando así una práctica segura tanto en tierra como en el mar.

Fachada del centro IMEDUCV en València. / ED

Esta alianza consolida a IMEDUCV como una unidad médica de referencia no solo en deportes de resistencia, sino también en disciplinas técnicas y de alta exigencia física como la vela.

Medicina deportiva con corazón valenciano

La filosofía de IMEDUCV se basa en un principio sencillo: el deporte es salud, pero debe practicarse con control y conocimiento. Por eso, el centro trabaja para que tanto deportistas profesionales como aficionados tengan acceso a servicios médicos de alta calidad, tecnología avanzada y especialistas que comparten su pasión por el deporte.

Además, su colaboración con la Universidad Católica de Valencia refuerza su papel como espacio de investigación y formación en el ámbito de la medicina deportiva. IMEDUCV participa activamente en la divulgación científica, la publicación de estudios y la organización de jornadas que promueven hábitos saludables y un entrenamiento seguro.

“Valencia es una ciudad que late al ritmo del deporte, y desde IMEDUCV queremos acompañar ese pulso con medicina, prevención y conocimiento”, concluye el equipo médico del centro.