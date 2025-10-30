Un estudio relaciona los cabezazos en el fútbol con la demencia

La Universitat Politècnica de València (UPV), ha realizado un estudio junto al Instituto de Rehabilitación Neurológica de Vithas Irenea en el que se relacionan los cabezazos en el fútbol y el desarrollo de demencia con el paso del tiempo. La investigación apunta a que el factor principal de este hecho no tiene porque ser la dureza de los golpes, sino que va más allá.

El estudió se centró en el fútbol de élite

Durante la temporada 2019-2020 se examinaron 38 partidos en los que se hizo hincapié en las acciones que implicaban impactos en la zona craneal. Los resultados evidenciaron que más de la mitad de los jugadores sufrieron dos o más conmociones a lo largo del mismo curso. A este dato, añaden la importancia de valorar en el momento los efectos de los encontronazos, siendo esta una parte vital en la prevención de este deteriorio cognitivo porque "rara vez se detectan ni se tratan adecuadamente".

El factor que más propicia estas lesiones es la acumulación de los golpes en las disputas por el balón. Destacan como las más numerosas las acciones en las que los codos impactan con el cráneo. Además, el doctor Enrique Noé explica: "Lo más preocupante no es solo la frecuencia de estos impactos, sino la escasa reacción que generan en el campo". Con esto, se refiere a las deficiencias en la atención sobre el propio terreno de juego cuando suceden.

El defensa del Real Madrid, Sergio Ramos, peleando un balón aéreo durante un partido. / Kiko Huesca

Planes de prevención más exhaustivos

Reconocen que organizaciones como UEFA o FIFA ya tienen protocolos de prevención en los casos que involucran impactos en la cabeza. Aún así, creen que no son del todo eficientes y que "cada golpe que no se atiende es una oportunidad perdida para proteger el cerebro", advierte Noé.

Uno de los problemas es que puede que en el momento no se muestren síntomas agudos como la desorientación, por lo que no se toman tantas precauciones y la acumulación de cabezazos influye en el desarrollo de demencia en los jugadores.