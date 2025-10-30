«El deporte sufrió y era necesario ponerlo en marcha cuanto antes»

Lleva más de dos décadas en la gestión deportiva pero casi con toda seguridad nunca habrá vivido un año tan complicado como el último tras la dana…

Ha sido el año más intenso y más complicado. Así es. Es un año que nos ha marcado a todos los que lo hemos vivido. Y lo hemos vivido con la mayor intensidad para poder dar el mejor servicio y sobre todo, ayudar en nuestro caso al deporte, que es en lo que hemos estado volcados.

Se cumple un año de aquel 29 de de Octubre. Con frentes abiertos por todas partes, ¿cómo fueron esos días?

Obviamente, en los primeros días el deporte no era lo más importante, hubo que esperar, yo creo que unos diez días más o menos para poder incluso contactar con todos los ayuntamientos e incluso empezar a visitar las zonas. En un principio lo que hicimos fue intentar tener un primer diagnóstico de lo que había pasado en el tema deportivo, pero los primeros contactos fueron telefónicos prácticamente. Y luego sí que unos días después ya contratamos unos técnicos, nos dividimos en tres zonas y ya fueron por todas las zonas, de acuerdo con los ayuntamientos, con los técnicos, concejales de deporte, nosotros mismos, todos visitamos algunas zonas para hacernos una primera foto real de lo que había pasado y a partir de ahí hicimos un estudio. Eso fue la parte del diagnóstico, con un informe de 1000 folios donde estaban las fichas de todos los ayuntamientos, que fue la base que luego le pasamos al Consejo Superior de Deportes, lo compartimos con el resto de instituciones, con la Diputación, para que todo el mundo tuviera una primera valoración de los daños. Nos salían sobre 106 millones de euros en total.

¿Cuáles eran las principales preocupaciones que trasladaban instituciones y clubes ?

En la dana había hasta creo que 103 ayuntamientos. De deportes nos reportaron daños creo que 48 y de esos 48, hicimos como cuatro grupos. Había de menos de medio millón, de medio millón y un millón, de más de un millón, y sobre todo los más graves, que eran los de más de cinco millones de euros, que eran 12, que eran los que estaban prácticamente arrasados y estaban todos en L’Horta Sud. Y ahí fue muy importante también la figura del Consorci Esports Horta, que agrupa a 18 ayuntamientos de esa zona, entre los cuales están los más afectados. En los que tenían menos daños era más fácil enseguida, porque no eran daños completos. En los que estaban completamente devastados, ahí sí que eran problemas mucho más importantes de incluso decisiones estratégicas de cómo se podía rehacer. Y por otro lado, inmediatamente claro, notamos pues la toda la solidaridad, la gente, las ganas de ayudar de todas las federaciones de clubes, de todo el deporte nacional e internacional. La verdad que el deporte sacó lo mejor de sí mismo en esta tragedia. Y ahí, pues enseguida vimos la necesidad de ayudar a coordinar todas estas ayudas. Y hubo un primer deporte, que es el fútbol, que tiene unos recursos que no tienen otros deportes, que enseguida se movilizó. Ahí fue importantísimo el trabajo de la Federación de fútbol de la Comunitat Valenciana. También con Salva Gomar, que enseguida, con el Presidente de la Federación Española, en ese momento el recién nombrado Rafa Louzán, se montó una reunión de coordinación de fútbol, especialmente, y en la que estuvieron el Valencia CF, el Villarreal, el Levante. Todos querían ayudar y nosotros lo que hicimos fue intentar coordinar cuáles eran los diferentes campos en los que se podía actuar y además con un criterio de aprovechar al máximo el dinero de la inversión para por lo menos, poner en práctica cuanto antes la instalación. Es decir, si se podía hacer el el terreno de juego y el mínimo de los vestuarios no hagamos todo porque todo iba a tardar mucho más. Bueno, pues lo del fútbol ha funcionado muy bien y casi el cien por cien de los campos se han reconstruido.

Entiendo que el reto era un poco ir recuperando la actividad deportiva sin necesidad de estar al cien por cien …

Claro, ahí te das cuenta de lo importante que es el deporte para la población. Estamos hablando de una de actividad que practica el 57% de las personas en la Comunitat Valenciana. Y es una cifra que sigue creciendo, pero porque cada vez más, sobre todo la población adulta está incorporando el deporte como una herramienta de salud y de bienestar social. Y la ausencia de deporte ante esta situación, claro... la gente estaba demandando volver cuanto antes a a disponer de espacios para hacer deporte. Y unas de las conclusiones es lo importante que es el deporte hoy en día para para todos.

En estas visitas a las localidades, a distintas instalaciones, a campos de fútbol y demás, ¿qué es lo que más le sorprendió? Porque había campos de fútbol por ejemplo, que eran escombreras prácticamente.

Claro, es que hubo instalaciones que la dana las dañó y hubo instalaciones que las dañó la emergencia porque se utilizaron de acopio de materiales. Por supuesto, en los campos hubo visitas a Sedaví, Alfafar o Paiporta, con tres o cuatro filas de coches. Bueno, pues ahí no podías más que prever o planificar, pero lo primero era que retiraran todo y que los pusieran a disposición, y luego muchos pabellones que se utilizaron para el acopio de materiales, de voluntarios, del propio Ejército.

Se creó una plataforma que ponía en contacto a entidades públicas y privadas, ¿cómo valora este punto de encuentro en el deporte?

Ha funcionado bien como punto de encuentro en algunos casos, todo lo que ha sido poner de acuerdo, comunicar y demás ha funcionado bien. Y luego pues ahora estamos sobre todo haciendo una labor más ya de asesoramiento concreto en algunos ayuntamientos, que con el dinero que les han dado, pues están decidiendo si algunos iban a Tragsa, que es la opción que les daba el Estado, o si lo hacían por medios propios. Y a partir de ahí, pues tramitando el resto del proyecto de obra que han presentado al Ministerio.

El primer gran evento que se tuvo que cancelar fue el de MotoGP y el primer gran evento que siguió fue el Maratón. ¿Cómo valora la recuperación de este último evento?

El deporte sufrió muchísimo, pero es que era necesario ponerlo en marcha cuanto antes. Y en ese aspecto valoramos de una manera extraordinaria que se pudiera llevar a cabo. Además, la gente lo necesitaba, la gente lo estaba pidiendo porque era algo que en la vida se echa de menos. Ha sido cuando no has podido hacer deporte porque lo tenemos todos incorporado en un hábito de salud y social. Y en ese aspecto, que se pudiera poner en marcha el Maratón fue una grandísima noticia. Y les felicitamos, además, pues tuvo una magnífica organización, como siempre.