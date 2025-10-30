La finestra de Paco Lloret
La finestra de Paco Lloret: "El Valencia CF ha entrado en una dinámica perdedora, derrotista y de caída libre"
"La temporada que se quería vender como una temporada de mejoría, de prestaciones y de una plantilla superior no se está confirmando", asegura Lloret
Son días agridulces para el valencianismo. La triste desaparición de José Manuel Ochotorena, referente del club tanto como futbolista como por su labor preparando a los porteros en las últimas temporadas, se une la preocupación por el momento en la Liga, preocupación más que justificada después de la derrota contra el Villarreal y con el compromiso el próximo sábado contra el Real Madrid en el Bernabéu que requiere la máxima exigencia.
"El Valencia cumplió el trámite de la Copa con una victoria en la segunda parte después de desaprovechar grandes ocasiones en el primer tiempo con un juego más que discreto"
Y mientras tanto el valencianismo asiste a la degradación del equipo. La confirmación de que la temporada que se quería vender como una temporada de mejoría, de prestaciones y de una plantilla superior no se está confirmando. El Valencia CF ha entrado en eso que se denomina dinámica derrotista, dinámica perdedora, dinámica de caída libre y tiene que salir cuanto antes mejor.
