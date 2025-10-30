«No pararemos hasta que todos estén jugando»

Se cumple un año de la tragedia de la dana. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando piensa en aquel 29 de octubre de 2024?

Mucha incertidumbre. Era un día normal de trabajo y era mi cumpleaños. Justo ese día. Recuerdo que salimos antes de la sede de la FFCV porque nos avisaron de que estaba lloviendo fuerte por ahí, la gente que no es de València salió casi una hora antes y seguramente se salvaron por esa circunstancia, pero nadie sabía que esto iba a ser una catástrofe.

¿Cómo lo vivió Usted?

Recuerdo estar en casa viendo la televisión y ver cómo caía el punte de Picanya. Ahí es donde empecé a darme cuenta de la dimensión. Recuerdo que me preguntaba, ¿esto qué es? Es que además no estaba lloviendo, luego empezamos a tener noticias del barranco del Poyo que es algo que ahora sabemos de memoria, pero en aquel momento nadie sabía ni lo que era ni dónde estaba.

¿Cuándo empieza a hablar con los clubes?

Mira, yo esa noche ya hablé con alguno porque desde pronto se empezó a habar de Chiva y Utiel. Me acuerdo que le llame a David Arona el presidente del Utiel, a Vicente el secretario del Chiva... Fueron los dos que más creía que iban a estar afectados en ese momento... Pero no fue así. Porque con lo de Paiporta ya de noche empezamos a tener la dimensión real de lo que pasaba.

¿Cómo fue el día después?

Ya por la mañana nos empezamos a dar cuenta de lo que había pasado. Pasó el fin de semana con la gente atravesando el punto de la solidaridad para ayudar y limpiar y yo no sabía qué hacer. Había estado en la riada en los años 80 ayudando en Carcaixent, pero yo me decía: ‘Tengo que ayudar de otra forma, no solo es esto’. Había que quitar el barro pero había que pensar en qué iba a pasar después. El 13 de noviembre convocamos a todos los clubes afectados.

¿Cómo fue esa primera vez de pisar un campo afectado?

El primero fue Aldaia y desde ahí vimos todo el campo destrozado, los coches estampados contra los muros del campo... Fue tremendo. A los dos o tres días fuimos a Paiporta. Veía colas y colas de gente esperando en la calle a un bocadillo o una botella de agua.

¿Qué se vivió en aquella primera reunión del 13 de noviembre?

Aquí se vivió incertidumbre, pesimismo, por muchas ilusiones y ánimos que dieras a la gente, era imposible. Yo acaba de tener una reunión con Trinidad Alfonso en la que nos dijeron que iban a colaborar con nosotros para proporcionar todo tipo de material y transporte para seguir entrenando. Y eso fue lo que le trasladamos a los clubes, que tuvieran esa tranquilidad y serenidad porque esto lo íbamos a solucionar. Recuerdo que la gente me preguntaba, ¿tu crees de verdad que esto se va a arreglar? Había campos con ocho filas de coches hacia arriba... Parecía imposible.

¿Hasta cuánto ha ascendido la inversión?

Estaremos en unos 15 millones, pero calculo que llegaremos a 20 que viene de capital privado de entidades como Trinidad Alfonso, de los fondos de la FFCV y del apoyo de los clubes profesionales que ha sido tremendo, impresionante. Villarreal, Valencia, Levante, Osasuna, LaLiga... De ahí, la frase del fútbol salvó al fútbol que es real. Los clubes han dado el callo, de verdad. También la RFEF se volcó, aún le queda el campo de El Palleter por hacer porque es el campo más difícil. Es un campo que hay que reconstruir entero.

¿De qué porcentaje estamos hablando entonces de recuperación?

El fútbol valenciano está sano. Falta Algemesí, pero Algemesí está hablado con el Valencia CF y se hará. Te diría que en un 95% más o menos, lo tenemos. En Carlet, el ayuntamiento lo hizo entero y tiró para adelante. El resto están todos jugando ya, aunque no pararemos hasta que estén todos jugando.