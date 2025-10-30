El Torrent ya sueña con derribar a un Primera División

El Torrent se clasificó ayer para la segunda ronda de la Copa del Rey tras superar con solvencia (3-1) al Juventud de Torremolinos con dos goles de Raúl Caballero y otro de Adrián Lois en una eliminatoria a partido único disputada en el campo de San Gregorio, y ya sueña con un rival de Primera en la siguiente ronda.

En un choque marcado por el homenaje a las víctimas de la dana en el primer aniversario de la tragedia y por la fuerte lluvia que cayó en algunos momentos, el Torrent fue claramente superior a un equipo que milita en Primera RFEF, una categoría por encima de la suya. Dos tantos de Raúl Caballero y otro de Adrián Lois dejaron el partido casi sentenciado en el minuto 60 con un 3-0 en el marcador que el conjunto malagueño solo pudo maquillar con el 3-1 final.