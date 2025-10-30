El Valencia Basket arrolla a Olympiacos

Valencia Basket recibía a Olympiacos con el claro objetivo de lograr una victoria que pusiera tierra de por medio con las griegas en el Grupo C de Euroliga y asentara la segunda posición por detrás del Fenerbahce. Sin titubeos, las de Rubén Burgos salieron al cien por cien desde la primera acción y completaron un partido soberbio, generando tiros liberados en ataque y asfixiando al conjunto rival en defensa. Las taronja fueron construyendo poco a poco su distancia y llegaron al último cuarto con 30 puntos de ventaja y el partido visto para sentencia. Con el bocinazo final, 99-57 y hasta cinco jugadoras acabaron con dobles dígitos de anotación.

Fue avanzando el primer cuarto y quien cogió la batuta del partido fue Leti Romero. A su ritmo y gracias a una defensa muy pegajosa del conjunto taronja, las de Rubén Burgos fueron construyendo la primera ventaja importante del partido, que ya casi pasaba los dobles dígitos. Las interiores de VBC, ahora con Awa Fam en pista, seguían encontrando puntos con relativa facilidad, mientras que Olympiacos sudaba sangre para conseguir sumar. El primer cuarto acabó con un 25-13 para las ‘taronjas’.

Olympiacos saltó al segundo cuarto dispuesto a reaccionar, pero siempre que conseguía anotar se topaban con una respuesta inmediata de VBC. Las primeras acciones fueron así: Abdelkader contestó la canasta inicial del conjunto griego y Awa Fam, desde la larga distancia, hizo lo propio con un triple de Kollatou. El partido había entrado en un tramo de intercambio de canastas, con las griegas más acertadas y reduciendo, por momentos, la ventaja a menos de 10 puntos. Pero Valencia Basket quiso volver a poner tierra de por medio y lo hizo con un parcial de 7-0. Buenavida conectó un triple, el segundo en su cuenta particular, Queralt robó el balón y anotó en la acción inmediata, y Buenavida emuló a su compañera, volviendo a robar y anotando una bandeja sencilla. En un abrir y cerrar de ojos, +16.

A Valencia Basket le faltaba ponerle la puntilla al partido y eso fue tarea para el tercer cuarto. Para no romper la costumbre, Alexander arrancó la segunda mitad como comenzó la primera, anotando con facilidad. El punto final definitivo fue con la fiesta de triples taronja que comenzó Leti Romero, continuó María Araujo y culminó Abdelkader con dos consecutivos. Con un mundo de distancia entre ambos equipos, el último cuarto era un mero trámite, pero aún así Valencia Basket salió sumando de tres en tres, con un 2+1 y dos triples que ampliaron todavía más la distancia. Los minutos finales transcurrieron sin demasiada historia dada la abismal diferencia en el marcador y lo más destacado fue el triple final de la joven Paula Saravia con el que el Roig Arena se vino abajo. El resultado final quedó en un rotundo 99-57.