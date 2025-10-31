La Copa del Rey vuelve a Torrent 35 años después

La Copa del Rey regresa hoy al campo de San Gregorio de Torrent después de 35 años con un duelo a partido único entre el equipo local y el Juventud de Torremolinos, que se disputará justo en el primer aniversario de la dana que afectó, entre otras, a esta localidad. El Torrent, que quería un rival de mayor categoría para este cruce, tratará de superar a un Juventud de Torremolinos que milita en Primera Federación para recibir en la siguiente a un equipo de la máxima categoría.