FÚTBOL
Mbappé, al recibir la Bota de Oro: "Vamos a ganar muchos trofeos colectivos este año"
Florentino Pérez afirmó estar "orgulloso de contar con un jugador como tú. Esto es fruto de tu compromiso con el fútbol"
Kylian Mbappé ha recibido la Bota de Oro como máximo goleador de la temporada 2024-25, en la que anotó 31 goles con el Real Madrid en su primera temporada como jugador del equipo blanco. El francés recibió el trofeo en el Santiago Bernabéu acompañado del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, además del entrenador, Xabi Alonso, y la primera plantilla del equipo blanco al completo.
Florentino Pérez abrió el acto advirtiendo a Mbappé que "esta bota es fruto de tu compromiso con el fútbol. Estoy orgulloso de contar con un jugador como tú, que representas a la perfección los valores de nuestro club. Este día lo vas a recordar siempre. Tus compañeros están orgullosos de ti, porque ellos también te han ayudado a conseguir este premio".
Mbappé y los títulos
El delantero tomó la palabra después de ver todos los goles que le han dado la Bota de oro y de recibir el trofeo. En su intervención agradeció a la plantilla su ayuda y aventuró un futuro exitoso: "Primero, tengo que darle las gracias a mis compañeros. Este año tenemos un grupo increíble. Los premios colectivos son lo más importante. Jugar en el Real Madrid es un sueño. Con los compañeros que tengo podemos ganar muchos premios. Vamos a ganar mucho este año, es lo importante. Los premios colectivos. Con toda la gente que veo aquí podemos ganar muchas cosas. Es un placer jugar en el Madrid, es un sueño de niño".
Suscríbete para seguir leyendo
- Rosa Álvarez: 'Mazón empezó el acto con una persona de protocolo y lo acabó con una persona de seguridad
- El abogado que logró la declaración de Maribel Vilaplana pide a la jueza que reclame el tique a la empresa del aparcamiento de la Glorieta
- Mazón anuncia una comparecencia pero descarta dimitir
- Vuelos baratos a Italia: Volotea unirá Valencia con una joya histórica italiana
- Conmoción en Torrent por la muerte de Susana Andreu
- Muere una joven al caer su coche al mar en el puerto de Gandia
- Cooperativas a Mazón: 'Nosotros sí sabemos dónde estábamos el día de la dana
- Johnny Depp dona 65.000 euros a una sociedad musical de l'Horta afectada por la dana