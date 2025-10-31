Nerea Martí: «Estoy segura; alguna mujer llegará a la Fórmula 1»

No hay nada como volver a casa. Nunca mejor dicho en el caso de Nerea Martí, quien volverá a subirse a un Fórmula E en el Women Test que se celebra en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste hoy viernes. Los entrenamientos supondrán la clausura de la pretemporada de la categoría eléctrica, que ya tiene puesto un ojo en el curso que arranca el 6 de diciembre, con la cita en Sao Paulo. La piloto valenciana formará parte por segunda vez de esta jornada, y lo hará de nuevo junto al equipo estadounidense Andretti, al volante de un 99X Electric. En una mesa redonda con medios internacionales, Martí reflexionó sobre la oportunidad que se le presenta. El objetivo es claro: dar todo de sí misma para abrir puertas en un futuro. «Al final el objetivo siempre es dar el 100% e intentar hacer un buen trabajo y estar lo más adelante posible para, quizá, abrir nuevas oportunidades para el futuro», comenzaba diciendo la piloto. «A ver si después del test, si se hace un buen trabajo, pues podemos tener más conexiones con el equipo y podemos hacer algo en el futuro», expresaba.

La jornada es especialmente importante para las chicas piloto, a quienes las oportunidades en el mundo del motor aún llegan a cuentagotas. Algo que poco a poco está cambiando en los últimos años gracias a iniciativas como la de la Fórmula E o campeonatos íntegramente femeninos como la F1 Academy, o en el pasado las W Series. «Creo que son cosas que están dando mucha visibilidad, sobre todo a las niñas pequeñas, y está ayudando muchísimo», confesó la valenciana, que se muestra optimista con el progreso de las pilotos mujeres en el mundo de las cuatro ruedas.

Años atrás era extraño ver a una piloto preparándose con la misma profesionalidad que un hombre. Pero ahora es lo normal. «En cuanto a la mujer en el motor, sí que es verdad que yo creo que es cuestión de tiempo, porque nos estamos preparando muy bien y las oportunidades están llegando», reflexionaba durante la charla. «Las niñas que son más pequeñitas sí que van a tener una buena base y una buena preparación y yo no tengo ninguna duda que llegará alguna mujer a lo más alto», opina Martí. En cuanto a sus propios objetivos de cara a un futuro, la piloto, de 23 años, sueña con poder seguir vinculada con el automovilismo por mucho tiempo más y dedicarse de ello de forma profesional todo el tiempo que pueda. «Mis objetivos han ido cambiando. Yo desde pequeña he soñado con la Fórmula 1. Y ojalá ahora que estoy metida más en el mundo de los GTs, pues espero que en un futuro pueda llegar a hacer un WEC o las 24 Horas de Le Mans. Ese sería mi objetivo a día de hoy», concluía.