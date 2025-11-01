Corberán: “No hemos competido a la altura que queríamos”

Carlos Corberán, entrenador del Valencia, reconoció que su equipo no ha “competido” a la “altura” de lo que querían y de lo que “demandaba el partido” en la goleada sufrida ante el Real Madrid (4-0), a la vez que aseguró que “entiende” el “dolor” de los aficionados por la mala racha del equipo, en descenso.

“Hoy no hemos hecho un buen partido. El arranque del equipo ha sido adecuado, en los primeros 15 minutos se mostró lo que queríamos. Pero el primer penalti y el gol nos ha mermado, el equipo se ha ido descomponiendo en defensa y en ataque. Y no hemos competido a la altura que queríamos. En la segunda parte hemos querido competir con dignidad, por los 70 aficionados que han venido a vernos, por el club y por lo que representamos”, dijo en rueda de prensa.

“Todos somos conscientes de la responsabilidad que tenemos. Y yo en particular. Tengo que hacer un análisis del partido. Positivo ha habido poco más allá de los primeros 15 minutos. Tenemos que ver cómo podemos reaccionar para competir mejor en el siguiente partido”, añadió. “Hoy hemos estado por debajo del partido y no hemos competido al nivel que demandaba el partido”. completó.

Los aficionados desplazados

Además, en una rueda de prensa dura y con preguntas críticas hacia su equipo y su gestión, Corberán aseguró que lo sienten “muchísimo” por los 70 aficionados del Valencia que asistieron al Santiago Bernabéu y que se fueron tras ver a su equipo goleado. “Lo sentimos muchísimo por esas personas. Entiendo y respeto a los aficionados. Compartimos el dolor, queremos defender el escudo de la mejor forma posible pero hoy no lo hemos conseguido”, declaró. “Estamos dolidos y no nos queda otra que responsabilizarnos de lo sucedido para poder mejorarlo en el siguiente partido”, añadió.

Los cuatro minutos de Guerra

Por otro lado, explicó su decisión de la suplencia de Javi Guerra y de sacarlo al terreno de juego en el minuto 87. “Que todos estemos a nuestro mejor nivel es la forma en la que vamos a sacar adelante la situación. Entendíamos que teníamos que meter dos mediocentros con otras características y que luego él pudiera darnos el impacto que nos dio contra el Girona, pero no ha podido ser así. Me hubiera gustado sacarlo antes, pero no podíamos arriesgarnos porque solo nos quedaba un cambio”, contestó.

omb/arh