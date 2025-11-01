Marta García y Nerea Martí, protagonistas de la Fórmula E

Ahora sí, la Fórmula E se despide de Cheste después de cinco días de entrenamientos en el Circuit Ricardo Tormo, que tuvieron el colofón final ayer con los tests femeninos del Campeonato FIA ABB, en los que participaron las valencianas Marta García y Nerea Martí. Catorce pilotos tuvieron la oportunidad de ponerse al volante del GEN 3 EVO. La piloto de Albalat dels Sorells Nerea Martí completó el test con el equipo Andretti, y la piloto de Dénia Marta García, lo hizo al volante del monoplaza del Lola Yamaha. Tras los entrenamientos, en los que quedó décima (1:24:61), Marta García señaló que está «muy contenta y, sobre todo, muy a gusto con el equipo». «Hemos trabajado muy bien juntos, hemos hecho muchas pruebas y estoy muy agradecida por esta oportunidad», apuntó. «Lo ideal sería poder tener un contrato a largo plazo con ellos donde pueda ayudar a seguir desarrollando el coche», afirmó García, antes de revelar uno de sus objetivos, el próximo Rookie Test del 22 de marzo en el Jarama.

Por su parte, Nerea Martí, octava con un tiempo de 1:24:42, destacó que fue espectacular «poder subirme de nuevo al Fórmula E. A pesar de que llevaba casi un año sin montarme en un monoplaza, he podido adaptarme rápidamente y me ha encantado trabajar de nuevo con un equipo tan profesional e histórico como Andretti. Poder hacerlo en casa, esta vez sí, lo hace aún más especial», finalizó.