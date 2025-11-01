Entrevista
«Unai Emery cambió mi destino al ponerme de lateral»
albert masnou
Jordi Alba ha dicho adiós al fútbol desde Miami, pero su mirada sigue firme, sin nostalgia ni dramatismo. Tras más de dos décadas de carrera, repasaba con perspectiva esta semana en una entrevista con Albert Masnou, desde Estados Unidos los momentos que marcaron su camino. A continuación extractamos esta entrevista publicada en el diario Sport, del mismo grupo editorial que Levante-EMV. Y si hay un nombre que aparece de manera inevitable, ese es el de Unai Emery, el entrenador que cambió por completo su destino.
Hablando de momentos importantes de su carrera, en el período del Valencia-Barça, ¿de personas clave que le han marcado, de quién estaríamos hablando quizás?
Me quedaría con muchos y también con compañeros. Pero quizás la persona clave ha sido Unai Emery. Ese cambio de posición, todo lo que me ayudó. Yo estuve un año prácticamente sin jugar nada. Y por ese cambio de posición empecé a jugar. Incluso no fui a una Eurocopa Sub-21 porque no jugaba. Y a los tres meses me convocó la absoluta. Son situaciones que he ido pasando y también Emery ha sido la persona clave en eso.
¿Usted quería jugar de lateral cuando se lo dijeron?
No, yo no. Más que nada porque toda mi vida había sido mediapunta, o extremo durante un año o dos. Y por circunstancias pues me pusieron ahí. Fue Unai Emery quien lo decidió. Y muchas veces lo hablamos, que no quería jugar de lateral. Pero gracias a ese cambio yo me he podido ganar la vida y tener una carrera exitosa.
Y déjeme ponerle otro nombre encima de la mesa, que también ha sido clave, Leo Messi...
Obvio.
Porque al final es el que encontraba en destino a sus centros...
Sí, sí. Obvio. Nunca me hubiese imaginado jugar con el mejor de la historia. Ni tener esa conexión que tenemos en el campo. Para mí ha sido un privilegio. He jugado prácticamente toda mi carrera con él. Y nos seguimos entendiendo. Para mí es un orgullo haber jugado con los mejores del mundo. E incluido Leo, que para mí es el mejor jugador de la historia. Y entenderse así con un jugador así, para mí ha sido fundamental a lo largo de mi carrera.
También le ha hecho convertirse en algo más.
Sí, sí. Cuando juegas con esta clase de jugadores eres mejor como jugador. Yo he tenido la suerte de jugar con los mejores jugadores del mundo. Y a mí me han hecho mucho mejor jugador.
¿Cómo toma la decisión de retirarse? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo lo gesta?
Por la rapidez que ha sido todo y porque había renovado en primavera… Cuando renové ya llevaba mucho tiempo hablando de esta renovación. Pero a principio de año ya empecé a notar sensaciones que no había notado antes. Es una decisión meditada, con mucha convicción.
¿Contento o apenado?
Obviamente me da pena porque acabo con algo que llevaba haciendo desde los cuatro años. También pienso que me iba a dar pena dentro de cuatro, dentro de cinco años... Es el momento oportuno. Pese a que físicamente me encuentro bien, hay muchas más cosas. Es el momento.
Dice que empezó «a sentir otras cosas que no notabas antes», ¿A nivel físico? ¿Motivacional?
En el plano personal. Estoy en un proyecto metido ahora que me motivaba más. A nivel familiar y en el club (Inter) estoy bien, en Miami también aunque se echa mucho de menos Barcelona. Pero empezaba a notar que ya estaba pensando en otras cosas, en otros proyectos que me hacían mucha ilusión. Y tengo que admitir que el día a día me empezaba a costar. Y no en los partidos, donde sigo disfrutando.
Háblenos del proyecto que empieza con Thiago en el Centre D’Esports L’Hospitalet
Es un proyecto muy bonito. Además, soy de L’Hospitalet. No hay cosa que me haga más ilusión. Es el momento oportuno para ya dejar el fútbol y estar en el día a día en L’Hospitalet. No hubiera podido hacerlo en otra ciudad. Es un proyecto que yo tenía en mente desde hace muchos años y me surgió la oportunidad con Thiago, con Óscar, con Gonzalo, ...gente que está en Glovo, que lleva la parte más financiera mientras Thiago y yo estaremos en la parte más deportiva.
¿Qué es lo que va a echar más o menos de todo esto?
El competir. Eso ya no voy a volver a hacerlo. Pero bueno, el día a día, los compañeros, las concentraciones... Se echará de menos todo. Obviamente me va a dar pena dejar el fútbol, pero soy consciente que esto tarde o temprano se termina. Entonces cuando ya entregas todo, mentalmente también, por supuesto, está mucho mejor. Y en ese sentido estoy tranquilo y feliz.
