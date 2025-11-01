Valencia Basket acertó con el fichaje de Darius Thompson

En una plantilla llena de talento, difícil se hace señalar a un líder, pero si algo ha dejado claro en sus primeras semanas de ‘taronja’ Darius Thompson, es que su fichaje ha sido todo un acierto, ganándose ya a una afición que lo conocía como rival pero que ahora disfruta de su experiencia y de su completo juego, en defensa y en ataque.

El estadounidense con pasaporte italiano está mejorando su estadística media en la Euroliga y también sus números en la acb respecto a los de su anterior etapa en el Baskonia, ya que ha pasado de los 10,2 a los 12,3 puntos de media; de los 2,5 rebotes a los 3; de 1,1 recuperaciones a 1,5; de 14,5 de valoración a 20 y, sobre todo, ha mejorado en mucho sus porcentajes de acierto en el tiro: en triples, del 40,8% al 46,2%; en tiros de dos, del 53,8 al 75% y en tiros libres, del 82,6% al 86,7%. Solo baja, de momento, en su media de asistencias, de 6,1 a 5,3.

También ha mejorado su promedio de anotación en la Euroliga, con 13,2 puntos por los 11,1 de media que tenía; subiendo de 2,4 a 2,5 en rebotes y de 12,9 a 14,8 en valoración, a pesar de compartir minutos con jugadores del nivel de Omari Moore, Jean Montero, Brancou Badio, o De Larrea, entre otros.

Un mate para el recuerdo

Pero más allá de unos números que hablan por sí solos, Darius ha dejado ya varias acciones para el recuerdo y la última de ellas fue quizá la más espectacular, con un mate a una mano en el partido de Euroliga ante el Dubai este jueves en el Roig Arena.

Con 30-31 en el marcador y casi en el ecuador del segundo cuarto, el de Tennessee capturó un rebote en defensa, salió de la presión botando con su mano izquierda, cambió el balón a su derecha al cruzar media pista y aprovechó el espacio central para atacar el aro y machacar a una mano pese a la oposición del ex taronja Justin Anderson, otro portento físico.

La afición naranja se puso en pie al instante, unos se llevaban las manos a la cabeza y otros aplaudían la que sería sin duda la acción más espectacular del partido, que además permitía al Valencia BC recuperar una mínima ventaja en el marcador y ponerse 32-31.

El ‘taronja’ acabó con 9 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias, pero sobre todo, con el regalo de una acción que ya es historia del Roig Arena.

El ‘100’ de López-Arostegui

Por su parte, Xabi López-Arostegui ya es jugador centenario con el Valencia Basket en Europa. El alero se convirtió el jueves por la noche, en el triunfo logrado ante Dubai Basketball, en el décimo jugador de la historia del primer equipo masculino del club valenciano que alcanza el centenar de partidos en competiciones europeas defendiendo la camiseta taronja. El internacional español disputó su partido número 60 con Valencia Basket en la EuroLeague, lo que le coloca en la novena posición del histórico taronja en la máxima competición continental empatado con Rafa Martínez. Además, ha disputado cuarenta partidos de EuroCup con el equipo taronja, siendo elegido el curso pasado en el Segundo Mejor Quinteto de esta competición. Xabi está atravesando su quinta temporada en Valencia Basket y recientemente entró en el Top-20 de partidos disputados con el primer equipo masculino del conjunto valenciano. En concreto, sus 232 choques como ‘taronja’ le permiten ubicarse en la 18ª posición en el histórico.