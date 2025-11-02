Un arreón sirve al Valencia BC para someter al San Pablo Burgos

Al Valencia Basket le bastó este domingo el arreón inicial para doblegar a un voluntarioso San Pablo Burgos (100-82), sumar su tercera victoria en seis días y la quinta en otras tantas jornadas de una Liga Endesa en la que sigue en cabeza.

El ritmo de sus dos partidos de Euroliga de la semana permitió al equipo de Pedro Martinez desbordar de inicio a su rival. Los diez puntos de renta que los primeros cinco minutos de partido ya no los perdió en todo el choque pese a la mejoría burgalesa en el tercer cuarto.

Con todo su esfuerzo, el equipo del brasileño Bruno Savignani apenas hizo cosquillas a su rival, que llevó la ventaja hasta los veinte puntos al descanso y acabó con una renta similar de la mano del dominicano Jean Montero.

El Valencia arrancó como casi siempre, a la carrera y de tres en tres. En menos de cinco minutos le endosó 20 puntos al San Pablo Burgos, que se encontró con que le doblaban en el marcador sin haber hecho un mal inicio. Las penetraciones de Jackson y la contundencia de Samuels se quedaron muy cortas ante la avalancha 'taronja' (20-10, m.5).

La ágil rotación local le permitió estirar unos minutos el nivel de energía y hacer debutar a Braxton Key. El último fichaje 'taronja' aportó envergadura atrás y se unió rápido al festival del triple de los suyos. Estabilizado el guión, el Valencia levantó el pie del acelerador.

Un par de aciertos desde la línea de 6,75, de Rauliznho Neto y Pablo Almazán, permitieron al conjunto del brasileño Bruno Savignani alimentar su marcador mientras buscaba una manera de plantar batalla. Lo intentó centrando su juego de ataque en su compatriota Leo Meindl pero la defensa de Josep Puerto lo impidió.

El Valencia perdió acierto desde la línea de tres pero atacó el rebote ofensivo con tantas ganas que pudo alimentar su casillero desde cerca y desde la línea de tiros libres. Desde ahí, Xabi López-Arostegui se hinchó.

Cuando la desventaja burgalesa enfilaba hacia los veinte puntos, Neto trató de rescatar a los suyos pero la envergadura de la defensa local y un par de triples, uno de Josep Puerto y otro de Darius Thompson, permitieron a los locales clavar esa pica sobre la bocina del descanso (55-35, m.20).

El parón renovó las fuerzas visitantes y despistó a los locales. Sin tensión, el Valencia falló tiros durante cuatro minutos y el Burgos, apoyado en una zona que hizo dudar a su rival y en Fisher, logró un pequeño parcial que alimentó su esperanza y llevó a Pedro Martínez a parar el partido (55-43, m.24).

Montero alimentó a Neal Sako y anotó algunas acciones propias pero la dinámica no cambió. Un triple de Meindl rebajó finalmente la renta a diez puntos pero hasta ahí llegó el Burgos, al que le entró el vértigo en un par de tiros liberados y que vio cómo los siempre dispuestos Brancou Badio y Oliver Moore despertaban al Valencia.

Para no complicarse la vida, ambos alimentaron a Nate Reuvers y a Matt Costello que sin muchos problemas devolvieron el encuentro a los guarismos en los que ya el Burgos perdió toda esperanza y Montero llevó al Valencia a los cien puntos, por quinta vez en quince partido. Otro día en la oficina para los suyos.

Ficha técnica:

100.- Valencia Basket (32+23+16+30): De Larrea (10), Badio (5), Puerto (5), Pradilla (7), Costello (11) -cinco titular- Moore (3), Thompson (8), Montero (17), López-Arostegui (9), Key (5), Sako (6) y Reuvers (14).

82.- San Pablo Burgos (21+14+22+23): Gudmundsson (8), Samuels (13) Jackson (9), Meindl (6), Fischer (16) -cinco titular- Corbalán (11), Rubio (-), Almazán (6), Sergi García (-), Neto (8), De Souza (5) y Nzosa (-).

Árbitros: Olivares, Sánchez Sixto y Chueca. Eliminaron al visitante Neto (m.40).

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Endesa disputado en el Roig Arena ante 11.501 espectadores. EFE