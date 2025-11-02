El gol 50 de Ferran dedicado a las víctimas de la dana
El delanterio de Foios ha mostrado un mensaje tras marcar el tanto
Ferran Torres ha marcado este domingo su gol 50 como jugador del Barça. El delantero de Foios, además, ha tenido un mensaje para los fallecidos como consecuencia de la dana, de la ahora se ha cumplido un año.
Corría el minuto 12 del FC Barcelona - Elche, correspondiente a la onceava jornada de la Liga EA Esports. En una transición rápida tras un robo en el centro del campo, Fermín se interna en el área y sirve en bandeja el 2-0 a Ferran, que solo tiene que empujar a la red.
Tras festejar el tanto, el número 50 del de Foios con el club culé, Ferran se ha levantado la camiseta para mostrar un mensaje: `"29 octubre 2024. València sempre en la memoria".
