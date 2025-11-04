Sorribes anuncia su vuelta a las pistas

Tras ganar una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París junto a Cristina Bucsa, Sara Sorribes sorprendió a todos al anunciar su retirada el pasado 17 abril, para priorizar su salud mental, al destacar que había «perdido la ilusión de entrenar, de mejorar e incluso de ir a torneos». En aquel momento añadía que no sabía si sería una retirada temporal o definitiva pero por suerte para los amantes del tenis y sus seguidores, finalmente ha decidido volver a las pistas tras siete meses alejada del tenis.

La de la Vall d’Uixó, que era la número 40 del ranking WTA cuando paró, volverá a la competición el próximo 17 de noviembre, en la gira latinoamericana, después de varios meses de reflexión y crecimiento personal, en los que sacó tiempo hasta para realizar el Camino de Santiago.

En declaraciones a Nara Seguros, su patrocinador oficial, destaca que «han sido meses muy especiales. Por primera vez en mucho tiempo he podido parar, respirar, y vivir la vida sin la presión constante de competir. He hecho cosas que siempre había querido hacer y nunca encontraba el momento: aprender a tocar el piano, practicar yoga, pasar mucho tiempo con mi familia… Creo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida».

Recuerda, además, los motivos que le llevaron a parar su carrera. «Llevaba tiempo sintiendo que algo no estaba bien, que mi cabeza necesitaba un descanso. Venía sufriendo desde hace muchos meses dentro de una pista de tenis y tomar la decisión no fue fácil. Como deportista, tienes la sensación de que estás fallando, de que deberías parar. Pero entendí que cuidar de mí era lo más importante. Estoy muy orgullosa de haberlo hecho».

Sobre las lecciones que se pueden sacar de un ejemplo como el suyo, destaca que «sobre todo, he aprendido el valor de hablar, de pedir ayuda y de no esconder lo que te pasa. Durante mucho tiempo intentas seguir adelante sin mostrar debilidad, pero cuando te atreves a compartirlo, cuando lo dices en voz alta, algo cambia».