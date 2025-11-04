Las ‘taronja’ buscan la revancha en Estambul

En el Roig Arena el Valencia Basket caía ante el potente Fenerbahce en la prórroga por tan sólo tres puntos (72-75). Ahora, son las ‘taronja’ las que visitan hoy la cancha turca (Ülker Sports and Event Hall de Estambul. 18 h. Movistar y À Punt) con ánimo de revancha en la quinta jornada de la primera fase de la Euroleague Women (ELW). Con la tranquilidad de tener ya asegurada como mínimo la segunda posición del Grupo C y, por tanto, el acceso a la siguiente ronda, las de Rubén Burgos tienen poco que perder y mucho que ganar en Estambul. Derrotar al máximo favorito al título en su cancha supondría una inyección de moral muy importante.

Burgos recupera para este partido las jugadoras ‘tocadas’ a excepción de Cristina Ouviña que sigue con su puesta a punto tras su maternidad. Tanaya Atkinson, que se perdió tres partidos por un golpe en un dedo de la mano, ya volvió al parqué el domingo ante Movistar Estudiantes. Alina Iagupova, que se había perdido los últimos partidos por enfermedad, estuvo con el equipo, aunque no llegó a jugar, pero se espera que sí tenga minutos contra Fenerbahce. Marija Lekovic, que tampoco participó por unas molestias musculares, viaja con el equipo, pero será duda.

Jugadoras ‘top’ de la ELW

En el gigante turco destaca la presencia de Emma Meesseman, y las llegadas de Kayla McBride y Megan Gustafson tras su paso por la WNBA. Gabby Williams, todavía no se han unido al equipo después de su participación en la WNBA y Jonquel Jones fue operada del tobillo el 20 de octubre. Las jugadoras más destacadas hasta ahora son Iliana Rupert que, con una media de 15 puntos, 7,3 rebotes, 2,8 asistencias, 2 robos y 21,3 de valoración, es la segunda jugadora más valorada de la ELW, y Jullie Allemand, la mejor asistente con una media de 8 por partido.

Esta será la novena ocasión en la que Valencia Basket se enfrente al Fenerbahce, y es que ambos equipos se han visto las caras en las cuatro participaciones del equipo ‘taronja’ en la máxima competición continental. El conjunto de Rubén Burgos trató de pelear todos los encuentros, pero el combinado turco se impuso en los tres partidos en la Fonteta, en los tres en el Metro Energy Sports Hall de Estambul, en el partido por el tercer puesto de la pasada Final Six en Zaragoza y esta misma campaña en el Roig Arena. En Estambul los resultados a favor del equipo local han sido amplios con 93-61, 96-66 y el último 92-56. Esto hace un 8-0 para Fenerbahce.

Las valencianas ocupan en estos momentos la segunda posición del grupo C con un 3-1, resultado de las victorias en las pistas de Olympiacos y DVTK, el triunfo en el Roig Arena ante el conjunto griego y la ajustada derrota ante el Fenerbahce Opet en casa.

No conocen la derrota

El combinado turco lidera el grupo invicto con un 4-0, mientras que el equipo griego sigue a las ‘taronja’ con un 1-3. DVTK Huntherm se sitúa último con un 0-4 y sin opciones de pasar, por lo que caerá a la EuroCup Women. Con ese balance Valencia Basket ya tiene asegurada la presencia en la segunda fase, casi garantizada la segunda plaza. En Estambul tratarán de dar la sorpresa y, de ese modo, poder aspirar a la primera posición y ganar un triunfo más en el balance.