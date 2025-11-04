El Valencia Basket choca contra el muro del Fenerbahçe (71-49)

Estambul se le sigue atragantando al Valencia Basket, que cayó de forma contundente ante el potente Fenerbahçe por 71-49 en un encuentro que se torció desde el inicio y e el que los pésimos porcentajes de tres y las numerosas pérdidas impidieron plantar cara a un rival que mejoró su defensa respecto a la del Roig Arena. Las de Miguel Méndez supieron esta vez contener el potencial de Awa Fam y Raquel Carrera y tuvieron en Allemand a su gran líder, rozando el triple doble y bien acompañada por Meesseman y McBride, ausentes en el partido de la primera vuelta.

Un inicio de partido para olvidar, con un parcial de 11-0 y sin anotar en los primeros cinco minutos, obligaba al Valencia Basket a ir a remolque desde el principio. Los malos porcentajes en el tiro, una defensa débil y algunas pérdidas dejaban a las taronja en una situación comprometida, sin sumar el primer punto hasta hasta el minuto 7:17 con un tiro libre de Awa Fam y con la primera canasta en juego, en manos de Buenavida casi a los seis minutos de partido

La canaria no salió de inicio en un quinteto formado por Leti Romero, Queralt Casas, Leo Fiebich, Raquel Carrera y Awa Fam, pero fue el primer revulsivo que buscó Rubén Burgos para intentar cambiar la cara al partido y reducir diferencias.

Alexander, Ben Abdelkader y Araújo sobre la bocina lograban anotar también, pero el Fenerbahçe mantenía el +11 al final del primer cuarto con una Meesseman imparable bajo el aro y un triple de Gustafsson que aumentaba las diferencias.

Ni la belga ni la internacional española estuvieron en el partido de la primera vuelta en el Roig Arena y empezaban a demostrar el porqué son jugadoras claves del equipo del seleccionador español Miguel Méndez, quien horas antes había convocado a Awa Fam, a Elena Buenavida y a María Araújo (junto a Alicia Flórez) para la próxima ventana FIBA para preparar el Pre Mundial, que tendrá lugar en marzo en Puerto Rico.

Las taronja arrastraban un 0 de 7 en triples en la primera parte, pero la falta de acierto en el tiro exterior siguió en la vuelta a la pista, aunque Leti Romero no tarda en anotar el primer triple de las visitantes, justo después de otro de Rupert, en el último segundo de la posesión.

Reacción sin acierto en los triples

El Valencia BC aumentaba su intensidad defensiva y lograba reducir diferencias en las manos de Alexander, hasta un esperanzador 25-20. Pero cuando las taronja se habían metido ya en el partido, un parcial de 7-0 las volvió a dejar en una situación comprometida (32-20), obligando a Rubén Burgos a parar el partido tras un triple de Uzun.

Awa desde el tiro libre y Fiebich desde el 6,75 reducían diferencias, pero un nuevo triple de Allemand dejaba a las locales por encima de la barrera de los 10 puntos al descanso (35-44). El 2 de 15 de las taronja (13%) contrastaba con el 5 de 11 de las turcas en el triple (45%), Una estadística que, sumada al 14-5 en asistencias y a las siete pérdidas taronja, explicaba a la perfección el porqué de la desventaja taronja.

Colapso en el tercer cuarto

Meesseman, en la reanudación, volvió a hurgar en la herida, antes de que Carrera anotara su primera canasta del partido y Buenavida redujera la diferencias hasta el 37-28. Pero la defensa de las turcas seguía colapsando los ataques taronja y otro parcial de 7-0 por medio de Rupert, Allemad y McBride con un nuevo triple, obligan a Burgos a pedir tiempo a 3:30 del final del tercer cuarto.

Atkinson reducía diferencias en la vuelta a la pista, pero las taronja ya solo pudieron anotar por medio de Awa y desde la línea de 4, 60 por medio de Iagupova, mientras las locales seguían sumando con facilidad por medio de Allemand, Rupert, Gustafson, Uzun y una McBride que anotaba un triple desde más allá de los 8 metros para llegar al último cuarto con un preocupante 55-37. Tras los pésimos porcentajes de la primera parte, las de Burgos no lanzaron de tres en todo el tercer cuarto, en busca de otras soluciones que tampoco llegaron.

Sin opciones al final

De nuevo Atkinson anotaba en el inicio del último cuarto y tras una canasta de Messeman, pero Gustafson y McBride, con dos triples, elevaron la diferencia hasta el 65-41 antes del ecuador del último cuarto. Burgos paraba el partido para frenar la sangría y aunque la remontada ya era imposible, dos acciones de Carrera y Buenavida permitían que la diferencia no aumentara pese al recital de McBride en la segunda parte.

La estadounidense, reciente refuerzo local, terminó con 16 puntos, 2 rebotes y 5 asistencias para 14 de valoración, aunque fue Julie Allemand la auténtica pesadilla taronja, con 33 créditos tras sumar 14 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias. Toca pasar página y centrarse ya en el siguiente partido, con la tranquilidad de estar clasificadas para la siguiente fase.