Esta es la camiseta con la que España jugará el mundial 2026
Estará a la venta a partir del 6 de noviembre y su diseño guarda detalles que conectan con la historia de la Selección española y las nuevas generaciones
Hoy, 5 de noviembre, Adidas ha presentado las camisetas que vestirán 22 selecciones durante el 2026, año de mundial. Entre ellas se encuentran algunas como la de Argentina, México, Colombia, Alemania y la de la Selección española.
La 'Roja' estrenará su nueva piel frente a Turquía el 18 de noviembre, el último partido de la clasificación al torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. En este enfrentamiento puede estar en juego todavía el primer puesto del grupo.
España aún no se ha clasificado de forma directa
Pese al pleno de victorias, España puede llegar al último partido de la eliminatoria con la clasificación directa en juego. Turquía, su rival, solamente ha perdido ante el conjunto de Luis de la Fuente y esos 3 puntos son los que les separan.
El equipo español se verá las caras primero contra Georgia y los turcos ante Bulgaria. Si en esa jornada se recorta la distancia, la clasificación directa o, en su defecto, el repechaje estará en juego. El partido se disputará en La Cartuja, el estadio de la Selección, que será el primero en ver la nueva camiseta para el año que viene. La convocatoria para este último parón del año la dará Luis de la Fuente este viernes, 7 de noviembre.
La nueva camiseta presentada por Adidas
La marca que viste a los campeones de europa ha presentado un diseño bastante innovador comparado con años anteriores. Sobre un fondo rojo, unas finas rayas verticales de color amarillo hacen honor a la bandera y al escudo nacional. El azul oscuro que recuerda a la equipación con la que España ganó su primer campeonato mundial estará bastante presente en la zona superior y las mangas.
Varios detalles hacen guiños a la identidad visual histórica y tradicional de la nación y se combinan con la estética moderna y vanguardista de los diseños actuales. Por ejemplo, en la parte trasera del cuello se podrá leer la palabra 'España' bordada con los colores de la bandera.
Por supuesto, la estética está diseñada teniendo en cuenta aportar el mejor rendimiento para los jugadores de élite aplicando tejidos elásticos y mecánicos. Estas tecnologías aplicadas permiten la adaptación a todo tipo de situaciones, vital para un mundial que se disputará en tres países, pudiendo haber gran contraste entre diferentes partidos. La camiseta estará a la venta a partir de mañana en la web de la RFEF.
