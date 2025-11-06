‘Llega tan alto como tus sueños’, el nuevo lema de Proyecto FER

Desde 2013, el Proyecto FER se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del deporte valenciano. Tras completar cuatro ciclos olímpicos: Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024, el programa impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso sigue mirando hacia el futuro y pone en marcha ya su decimocuarta edición.

Presidida por el empresario Juan Roig, la fundación ha anunciado así la puesta en marcha la 14ª edición del Proyecto FER (Foment d’Esportistes amb Reptes), programa que concede apoyo económico y promoción social a los deportistas de la Comunitat Valenciana. El plazo de presentación de las solicitudes para formar parte del FER 2026 se inició ayer y estará abierto hasta el viernes 12 de diciembre. Las candidaturas se formalizarán a través de la página web www.proyectofer.es. El Equipo FER 2026 busca ya sus próximos integrantes.

Como cada edición, también este año el Proyecto FER ve la luz con un motivante lema. De ‘Buscamos soñadores’, leyenda utilizada en la anterior convocatoria a ‘Llega tan alto como tus sueños’. Este último es el eslogan acuñado para el lanzamiento de esta nueva edición. La expresión ahonda en la palabra sueño, el término que vertebra este ciclo olímpico para el Proyecto FER. Sueño entendido como aspiración, como objetivo, como reto, como meta. Con esta filosofía, la Fundación Trinidad Alfonso y el Proyecto FER invocan a sus deportistas a soñar, a trazarse metas ambiciosas, a ponerse el listón muy alto. En sus trece ediciones el Proyecto FER ha contribuido a que muchos deportistas alcancen sus sueños o sigan dando pasos para alcanzarlos.

Los cuatro deportistas que dan imagen al pistoletazo de salida del FER 2026 son Bárbara Pardo (campeona del mundo de piragüismo en la prueba del K4-500m), Eric Igual (campeón del mundo junior de ciclismo en pista en las modalidades de madison y puntuación), Daniel Monfort (medalla de bronce en los 10.000 metros marcha del Europeo sub-20 de atletismo) y Violeta Díaz (novena, con sólo 16 años, en el reciente Campeonato del Mundo absoluto de taekwondo). Los cuatro son valores emergentes del deporte valenciano.

Al igual que ocurre desde su nacimiento, en 2013, los deportistas del FER 2026 podrán integrarse en tres categorías. La principal, conocida como ‘Élite’, está formada por deportistas de alto nivel internacional. Sus componentes recibirán una ayuda que oscilará entre los 12.000 y los 16.000 euros. Los integrantes de la categoría ‘Promesas’ (cuya edad máxima llega hasta los 25) percibirán una cuantía que irá desde los 6.000 hasta los 8.000 euros. Por último, los beneficiarios de la categoría ‘Vivero’, que acoge a los deportistas más jóvenes (de los 15 a los 21 años) percibirán 2.000 euros, mientras que los componentes de ‘Vivero +’ recibirán 3.000 euros. Sin límite numérico en ‘Élite, la cifra máxima entre Promesas y Vivero será de 100 deportistas.

Cabe recordar que, durante las 13 ediciones anteriores, el Proyecto FER ha concedido más de 1.500 becas y ha acogido a 486 deportistas. Todo ello ha supuesto una inversión de más de 12 millones de euros por parte del Presidente de la Fundación, Juan Roig.

El Proyecto FER 2026 también podrá acoger a deportistas no nacidos en la Comunitat Valenciana. Para entrar en ‘Élite’, será suficiente estar empadronado y viviendo en la Comunitat, de forma ininterrumpida, durante los últimos 6 años, desde principios de 2020. Este requisito temporal será de tres años, desde princpios de 2022, para las categorias ‘Promesas’ y ‘Vivero’. También cabe destacar que, con el objetivo de reconocer la excelencia, se establecen unos premios adicionales para los deportistas que consigan los mejores resultados del año. Habrá tres premios en Élite (cuantificados en 6.000, 4.000 y 2.000 euros), otros tres en Promesas y otros tres en Vivero (en ambas categorías, con suplementos de 3.000, 2.000 y 1.000 euros). Todas las bases de la convocatoria pueden consultarse en la web oficial del Proyecto FER.