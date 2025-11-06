Ron Gourlay acelera los cambios en la estructura deportiva del Valencia CF

El CEO deportivo del Valencia CF Ron Gourlay ha acelerado los cambios en la estructura deportiva del Valencia CF, entre otros objetivos, con la meta de crear una red de ojeadores capaces de captar talento joven en mercados como Sudamérica, Europa y Asia, a precios asequibles. La idea sería tratar de captar jóvenes, en edad de cadete y de juvenil, para ficharlos a precios asequibles y luego sacarles un rendimiento deportivo y económico en Mestalla. Así lo adelantó Radio Valencia Cadena SER y lo ha podido confirmar Levante-EMV de fuentes del club.

Con este objetivo, está sobre la mesa el técnico holandés Hans Gillhaus, quien podría convertirse en jefe del área de ojeadores del club blanquinegro. De hecho, ya ha mantenido reuniones con Gourlay, quien al parecer, incluso ha visitado la Ciudad Deportiva de Paterna para conocer los métodos de trabajo del equipo. Gillhaus, de 62 años, es un exdelantero del AZ Alkmaar y del PSV Eindhoven, que trabajó como cazador de talentos en el PSV, junto al exvalencianista Frank Arnesen, además de en otros clubes como Queens Park Rangers, Sunderland o Arsenal. El directivo escocés del Valencia lo conoce de su época en el Chelsea inglés y en el Al-Ahli de Arabia Saudita. El Valencia CF no ha confirmado ni desmentido el nombre de Gillhaus a preguntas de este diario, aunque su posible incorporación no sería incompatible con el papel de Corona si Gourlay quiere seguir apostando por él y si el director deportivo no acepta la oferta que tiene de Grecia.

Hans Gillhaus cumplió ayer miércoles 62 años. / Foto: Jeroen De Volder / Wikipedia

No en vano, la aparición de Gillhaus coincide con la oferta que habría recibido Miguel Ángel Corona, actual director deportivo del Valencia CF, del Panathinaikos griego, que acaba de fichar como entrenador a Rafael Benítez. Corona es el máximo responsable del área técnica y deportiva del Valencia, por encima del secretario técnico Carmelo del Pozo. Si Corona finalmente acepta la oferta del fútbol heleno, Gourlay deberá buscar a un nuevo director deportivo, puesto para el que por otra parte, ya maneja diversos perfiles desde hace semanas. Y es que desde que el escocés se incorporó a finales de mayo al club de Mestalla, el directivo escocés no ha parado de recabar informes para tratar de introducir cambios en el organigrama deportivo. También incluso en cuanto a la introducción de nuevas tecnologías para mejorar el rendimiento de los jugadores.

El Valencia CF, obligado a fichar en invierno

Mientras los cambios en la estructura deportiva se precipitan, el Valencia CF ya sabe que los malos resultados en La Liga, que lo han situado en puestos de descenso, más la deficitaria planificación deportiva del verano, van a obligar a Gourlay, junto al entrenador Carlos Corberán a buscar refuerzos en el mercado de invierno. Las posiciones de lateral derecho, defensa central, mediocentro y delantero centro son las que habría que reforzar habida cuenta de la lesión de Foulquier, el complicado regreso de Thierry (después de si su lesión), y que los recambios que han llegado para suplir a Mosquera y Yarek (traspasados), y Enzo Barrenechea y Sadiq (devueltos tras la cesión), no están dando el nivel que se esperaba.