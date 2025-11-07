Examen en Kaunas con la plantilla al completo

El Zalgirio Arena acoge este viernes un partido entre dos de los equipos más en forma de Europa, con ocasión de la visita del Valencia Basket al Zalgiris Kaunas, líder de la competición tras las ocho primeras jornadas con un balance de 6-2. Una posición que no podrían asaltar los taronja en caso de ganar, ya que el Estrella Roja (con el que estaban empatados los lituanos) ya ha sumado en esta novena jornada de la competición la séptima victoria y el Valencia BC lleva cinco, de momento.

Pero al margen de la clasificación, el partido es una auténtica prueba de fuego para el Valencia Basket, que tras derrotar semanas atrás al potente Fenerbahçe que lideraba la faceta defensiva de la Euroliga, se mide ahora al equipo que tiene los mejores números en este aspecto del juego, al margen de estar también entre los primeros en números ofensivos. Un cruce de estilos que obligará al Valencia Basket a dar su mejor versión tanto en ataque como en defensa, aunque al menos podrá intentarlo con los jugadores que mejor vea Pedro Martínez, ya que por primera vez en la temporada podrá contar con 15 jugadores profesionales disponibles.

La recuperación de Yankuba Sima es ya un hecho tras entrenar sin problemas al mismo ritmo que el resto de la plantilla en las últimas sesiones, y aunque Pedro Martínez aún deberá hacer tres descartes antes del partido, ya no se verá condicionado por la situación de la enfermería, en la que solo queda un Ethan Happ que lleva más de un año sin poder jugar y que sigue recuperándose en Estados Unidos.

«El partido es en un escenario guapísimo, con una afición volcadísima. Es un partido muy motivante y muy ilusionante para todos. Vamos con ganas, sin incidencias físicas. Todos los jugadores llevan tres días han entrenado con normalidad por primera vez», destacaba Pedro Martínez antes de partir hacia el aeropuerto, tras la sesión matinal celebrada en la Fonteta al no poder hacerlo en el Roig Arena por un concierto de este viernes.

Atrás quedan cuatro días sin partidos en los que el técnico ha podido centrarse en la mejora del equipo entrenando, algo que no podrá hacer a partir de este viernes, ya que en un nuevo maratón de partidos (cinco en diez días) no tendrán apenas tiempo para trabajar en pista entre tanto viaje. Eso sí, tampoco le ha pasado factura al Valencia Basket hasta el momento, ya que encadenan seis victorias consecutivas entre Liga y Euroliga, con el liderato en la competición nacional y en las primeras posiciones en Europa.

Sylvain Francisco, el MVP

Además de estar desplegando un juego que les está permitiendo dominar en la clasificación, el Zalgiris Kaunas cuenta en sus filas con uno de los jugadores más en forma del torneo. Buena prueba de ello es que el base Sylvain Francisco ha sido elegido como el primer MVP del mes de esta temporada en la Euroliga. El director de juego internacional francés es el mejor anotador del líder con 14,9 puntos, siendo el séptimo jugador que más triples convierte (2,4) con un 40,4 % de eficacia. Además, lidera la competición en asistencias (6,8) y solo hay dos jugadores que produzcan más puntos para sus equipos entre lo que anotan y lo que asisten (Larkin y Hifi). Francisco añade 2,8 rebotes, una recuperación, 0,8 tapones y 3,9 faltas recibidas para ser el séptimo jugador más valorado del torneo con 18,9 créditos por noche.