Mestalla nunca falla, se dispara la asistencia pese a la crisis deportiva

Mestalla nunca falla. La afición del Valencia CF, el poble de Mestalla nunca falla. En plena crisis deportiva, de juego y de resultados, con un Valencia en puesto de descenso, el club ha informado que ha aumentado la asistencia al viejo coliseo de la Avenida de Suecia en un 3,28 por ciento respecto a la temporada anterior, la 2024-2025. El campo valencianista ha registrado una asistencia media de 44.664 espectadores en los cinco partidos de La Liga que se llevan disputados, con el equipo de Carlos Corberán como local. Este es un dato fundamental, en contra de lo afirmado recientemente por el expresidente Manuel Llorente, el principal patrimonio de la entidad blanquinegra no es su patrimonio inmobiliario sino su afición, una hinchada fiel que religiosamente llena Mestalla cada día de fútbol y que se renueva su pase cada temporada.

En pleno debate por acudir o no a Mestalla

El dato coincide además con el debate, auspiciado con toda la razón por los colectivos críticos con la pésima gestión de Peter Lim, de si para mostrar el rechazo contra el propietario del club hay que vaciar el estadio o por el contrario, hay que asistir, apoyar a los jugadores, y si no gusta el juego exhibido, mostrar el enfado con pitos y otras quejas, respetuosas, pero quejas al fin y al cabo.

El equipo está en puesto de descenso. En los 11 encuentros disputados, ha jugado 5 como local y 6 como visitante. Los resultados logrados en casa son esenciales y mantienen al equipo medio vivo: 7 de los 9 puntos se sumaron en València. Un empate contra la Real Sociedad y sendas victorias contra Getafe y Athletic. Fuera, solo logró dos empates frente al Espanyol y Alavés. Y ha perdido cuatro envites, dos de ellos con goleadas escandalosas frente a Barça y Real Madrid. El bagaje lejos de Mestalla no puede ser más desolador.

Las cifras oficiales del club

El club acaba de informar que el Valencia CF ha estado arropado, en el Camp de Mestalla, "por 223.323 valencianistas en los cinco partidos que han disputado los nuestros como local en la presente edición de LaLiga EA Sports 25-26. La temporada pasada, a estas alturas, las cifras eran de 216.228 asistentes en total, con una media de 43.245 por encuentro", subrayan fuentes oficiales del Valencia.

En la primera jornada de la presente campaña, ante la Real Sociedad, se dieron cita en el estadio un total de 45.357 personas; en la tercera jornada frente al Getafe CF, 45.544; en la sexta jornada ante el Athletic Club asistieron 46.130 aficionados; en la séptima jornada contra el Real Oviedo, 40.578; y en la décima jornada ante el Villarreal CF, 45.714.

"Suman un total de 223.323 valencianistas aficionados con una media de 44.664. Por consiguiente, esta temporada se han aumentado las cifras en un 3,28%", remarcan estas fuentes.

Asistencia (a título comparativo) en las cinco primeras jornadas en la temporada 24-25

1ª jornada / FC Barcelona - 46.985.

4ª jornada / Villarreal CF - 44.154.

6ª jornada / Girona FC - 41.268.

7ª jornada / CA Osasuna - 41.060.

10ª jornada / UD Las Palmas - 42.761.