Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL (SELECCIÓN)

Lamine Yamal lidera una selección con muchas bajas y la sorpresa de Pablo Fornals

El Barcelona es el equipo que más jugadores presenta, cuatro, mientras el Real Madrid solo cuenta con Dean Huijsen al perderse la convocatoria Dani Carvajal por lesión

Lamine Yamal, en un partido de la selección.

Lamine Yamal, en un partido de la selección.

Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

Luis de la Fuente ha ofrecido la convocatoria de la selección española de fútbol para los partidos de clasificación del Mundial que le medirá a Georgia, el sábado 15 en Tiblisi, y a Turquía, el martes 18 en Sevilla. Esta lista ha estado marcada por las bajas de numerosos futbolistas que son habituales en el grupo como Pedri, Dani Carvajal, Nico Williams, Robin Le Normand...

Lamine y el estreno de Fornals

Lamine Yamal, cuya actuación en la ventana de septiembre con la selección despertó un cruce de declaraciones entre el entrenador del Barça, Hansi Flick, y el seleccionador Luis de la Fuente, es la cara más destacada en esta lista en la que solo hay una cara nueva: el bético Pablo Fornals. El de Haro se mantiene fiel al núcleo duro de la selección que le ha llevado a ganar la Nations League y la Eurocopa.

En la lista el equipo que más jugadores presenta es el Fútbol Club Barcelona, con cuatro, seguido de Athletic, Arsenal y Atlético, con tres, hay dos de la Real Sociedad y del Leverkusen, y están representados con un futbolista Real Madrid, Chelsea, Tottenham, PSG, Betis, Crystal Palace, Oporto y Celta. Además, la presentación de la nueva camiseta con la que jugarán el Mundial es el hilo argumental del vídeo de la presentación de esta lista.

Esta es la lista de Luis de la Fuente

Unai Simón, David Raya y Álex Remiro

Aymeric Laporte, Dani Vivian, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, Marc Cucurella, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Pedro Porro

Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Aleix García, Pablo Barrios, Álex Baena, Pablo Fornals

Mikel Oyarzabal, Yeremi Pino, Dani Olmo, Fermín, Lamine Yamal, Samu y Borja Iglesias

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Inditex compra por 78,5 millones una parcela de 380.000 metros junto a la gigafactoría
  2. El abogado que logró la declaración de Vilaplana pide deducir testimonio contra ella y que se cite al alcalde de Cullera, al que llamó Mazón
  3. Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo
  4. Una mujer muere atropellada por un camión en València
  5. La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple
  6. Así son las primeras viviendas industrializadas y 'pasivas' de alquiler asequible de València
  7. Emergencias y bomberos sabían que los rescates comenzaron en el barranco del Poyo de 16.30 a 16.50 horas el 29-O
  8. Europa avisa: sus ayudas a la dana no sustituyen las del resto de administraciones

Primer 'viernes negro' en À Punt con protestas en la puerta

Primer 'viernes negro' en À Punt con protestas en la puerta

Desarticulada una red de tráfico de drogas y armas de fuego en Andalucía con 18 detenidos

Desarticulada una red de tráfico de drogas y armas de fuego en Andalucía con 18 detenidos

Proinbeni quiere poner la "sexta" ante el equipo del máximo anotador de la Liga

Proinbeni quiere poner la "sexta" ante el equipo del máximo anotador de la Liga

Vuelven a desalojar la Cigüeña por un problema del alcantarillado

Vuelven a desalojar la Cigüeña por un problema del alcantarillado

El IES Dr. Lluís Simarro de Xàtiva, seleccionado como Centro de Excelencia Nacional de FP

El IES Dr. Lluís Simarro de Xàtiva, seleccionado como Centro de Excelencia Nacional de FP

Arrancan las marchas contra la violencia machista en Morvedre

Arrancan las marchas contra la violencia machista en Morvedre

MIT School: Educación Integral y Multilingüe con Visión de Futuro

MIT School: Educación Integral y Multilingüe con Visión de Futuro

Villalonga pondrá el nombre de Juan Martí Pérez "Joano" al campo de fútbol municipal

Villalonga pondrá el nombre de Juan Martí Pérez "Joano" al campo de fútbol municipal
Tracking Pixel Contents