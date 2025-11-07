LaLiga EA Sports
Un penalti en los últimos minutos salva a la Real Sociedad en Elche
Álvaro Rodríguez adelantó a los ilicitanos y Oyarzabal transformando una pena máxima provocada por Sadiq puso la igualada
EFE
Elche
Un gol de penalti anotado por Mikel Oyarzabal, a dos minutos del final, ha permitido a la Real Sociedad salvar un punto en su visita a un Elche que acumula ya cinco jornadas sin conocer la victoria.
Tras un primer tiempo con claras ocasiones para ambos equipos, el conjunto ilicitano logró adelantarse en el marcador en el inicio del segundo por medio del hispano-uruguayo Álvaro Rodríguez, pero la Real no se rindió y encontró el empate tras una genialidad de Sadiq.
- Una mujer muere atropellada por un camión en València
- Inditex compra por 78,5 millones una parcela de 380.000 metros junto a la gigafactoría
- El abogado que logró la declaración de Vilaplana pide deducir testimonio contra ella y que se cite al alcalde de Cullera, al que llamó Mazón
- Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo
- La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple
- Así son las primeras viviendas industrializadas y 'pasivas' de alquiler asequible de València
- Los 40 Music Awards en el Roig Arena, en directo: todas las actuaciones, invitados y la alfombra roja en Valencia
- Dónde ver en directo la gala de Los40 Music Awards