A Vitoria sin margen de error hacia el liderato

Spar Girona, Casademont Zaragoza, IDK Euskotren y DM Ensino luchan junto al Valencia Basket por el liderato en solitario de la LF Endesa después de cinco jornadas en las que todos ellos igualan su balance de 4-1. Una igualdad que no deja margen de error a las ‘taronja’ si quieren seguir en lo alto de la clasificación después de su visita hoy a Vitoria, donde se medirá al Kutxabank Araski (19 h).

Las de Rubén Burgos, con la única baja de Cristina Ouviña, se medirán a un rival que ha sumado solo dos victorias en los cinco primeros partidos y que cuenta con la cedida Noa Morro y la también ‘extaronja’ mama Dembele.

El partido de Mendizorrotza, además, será el último antes del parón de dos semanas por la ventana FIBA, por lo que cobra aún más importancia para acabar con buenas sensaciones después del importante revés en la Euroliga ante el Fenerbahçe en Estambul.

Vuelven tres jugadoras

El técnico ‘taronja’ podrá contar con algunas de las jugadoras que arrastraban problemas en las últimas semanas como Alina Iagupova, Tanaya Atkinson o Marija Lekovic, aunque sigue Ouviña de baja por maternidad.

«Es el tercer partido casi en días consecutivos y hay bastantes cosas a mejorar tras la derrota en Estambul, especialmente a nivel de intensidad, de esfuerzo y de energía en la pista», subrayó ayer Rubén Burgos. «Araski ha empezado una temporada con buenos resultados, especialmente en su cancha, siempre exigente, un equipo que creo que se habrá preparado al máximo contra nosotras durante toda la semana», añadió. Además, destacó: «Nos enfrentaremos a una jugadora cedida, Noa Morro, que le deseamos lo mejor, y contra nuestra ex, que nos ayudó mucho en el final de temporada pasada, Mama Dembele».

El Valencia Basket se ha enfrentado a las vascas en un total de 14 ocasiones con un balance de 13 victorias y solo una derrota, que se produjo en la temporada 2022-2023 en la Fonteta (49-67). Curiosamente, esa misma campaña llegó el triunfo más holgado en Mendizorrotza para el conjunto ‘taronja’ (43-96). Una pista en la que, pese a su dificultad, el equipo de Rubén Burgos lleva un 7/7, con algunas victorias más ajustadas como el 57-60 de la campaña 2020-2021. El último resultado, la pasada temporada, fue de 67-76.

Tras el partido, cuatro de las jugadoras ‘taronja’ se irán con la selección española, incluida una Alicia Flórez ahora cedida, que puede debutar con el combinado absoluto en esta ventana FIBA.