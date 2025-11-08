La defensa del Zalgiris se le atraganta al Valencia Basket

La mejor defensa se impuso al mejor ataque. El Zalgiris marcó el ritmo del partido y el Valencia Basket acabó perdiendo 86-77 a pesar de llegar con opciones hasta el último minuto, empujado por Pradilla y por el acierto de Taylor y Montero cara al aro. Eso sí, la diferencia en el rebote fue decisiva y los locales lo aprovecharon en un partido en el que Reuvers apenas jugó en la segunda parte por faltas.

Con los descartes de López-Arostegui, Brancou Badio y el ya recuperado Yankuba Sima, Pedro Martínez salió de inicio con Jean Montero, Darius Thompson, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Nate Reuvers. Los ‘taronja’ no tardaban en ponerse por delante con un triple de Taylor, pero la férrea defensa lituana complicaba el ataque valenciano, que solo encontró el aro tras los cambios a los cuatro minutos de partido, con Moore volviendo a sumar desde el 6,75 para poner el 6-6. El Zalgiris marcaba el ritmo del partido, pero no por ello lograba mandar en el marcador, con un continuo intercambio de canastas que les llevó a terminar el primer cuarto +1 (18-17) tras un triple de Sleva sobre la bocina.

Antes, Montero sumaba el tercer triple sin fallo, mientras Reuvers, que compartía minutos con Braxton Key en la pintura, lograba un mate para poner brevemente a los visitantes por delante. Un mate de Costello ponía la igualdad de nuevo (24-24), pero los locales abrían una pequeña brecha tras la primera canasta de Sylvain Francisco, el MVP de la Euroliga en octubre. Los triples de Tubelis y Sleva (33-26) obligaban a parar el partido a Pedro Martínez.

El Valencia Basket no se venía abajo y tras una acción de Taylor llegaron un 3+1 de Montero y un triple de Costello que redujo la diferencia a un 38-35 antes de irse a vestuarios.

Cuarta falta de Reuvers

De nuevo Taylor, como en el primer y en el segundo cuarto, abría el tercero anotando para reducir la diferencia a la mínima (38-37), pero el Valencia Basket empezaba a tener problemas para frenar a Wright bajo el aro y más tras la cuarta falta de Reuvers antes de los tres minutos de la segunda parte.

El pívot estadounidense aprovechaba su potencia para machacar el aro en dos acciones consecutivas, pero el Valencia Basket se mantenía cerca gracias al acierto de Pradilla y de un inspirado Moore, que sumaba ya 11 puntos.

Un triple de Pradilla devolvía una mínima ventaja a los taronja, Butkevicius respondía desde el 6,75 y en el intercambio de canastas, de nuevo Pradilla y Montero ponían el 58-58 a falta de escasos segundos para el final del tercer cuarto. Los suficientes, eso sí, para que Maodo Lo anotara un triple sobre la bocina que puso el 61-58 con diez minutos por jugar.

El Zalgiris mantenía su intensidad defensiva, pero empezaba a encontrar lagunas en la defensa ‘taronja’. Reuvers vio la quinta falta, Sako entraba a pista y tras un triple de Sylvain Francisco, aprovechaba una gran asistencia de Montero para machacar el aro, antes de que Darius pusiera el 72-69. El Valencia BC llegaba al último minuto a tres puntos (78-75), pero un triple del alemán Maodo dejaba el partido visto para sentencia, con un 81-75 a falta de 43 segundos.

Una derrota para aprender ante un rival que, como cabía esperar, iba a exigir al Valencia BC su mejor versión para ganar.