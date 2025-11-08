El fondo catarí interesado en comprar el Getafe quiso invertir en el Valencia y el Levante

El actual presidente y máximo accionista del Getafe Ángel Torres tiene muy avanzada la venta de este club madrileño a un fondo catarí, JTA International Investment Holding, con el que lleva meses negociando. Esta operación supondría, según adelantó el diario Marca, que este holding internacional tomaría el control accionarial del club y además se convertiría en su principal patrocinador además de explotar el naming del estadio getafense, de modo que el nuevo Coliseo pasaría a llevar el nombre de esta compañía cuyo presidente es Amir Ali Salemi. Torres seguiría al frente de la sociedad deportiva como CEO local para garantizar la continuidad del proyecto y la conexión con la afición.

Hasta ahí, esta noticia se enmarca en el cambiante mundo de los negocios que rodea al fútbol, cuyos agentes principales son sociedades anónimas deportivas. Y en el innegable atractivo que presentan los equipos de fútbol profesionales de ligas como la inglesa, la francesa, la italiana y la española para los fondos de inversión que operan en todo el mundo y que ya han aterrizado en clubes como Newcastle, Milán, Real Mallorca o Espanyol.

Sin embargo, lo relevante en clave local, es la conexión valenciana que se ha desvelado con esta operación. En una aparición reciente en el programa de Julio Insa, en Radio Sport Valencia, el director deportivo de la E1 de Paiporta Daniel Sánchez reveló que antes de contactar con Ángel Torres, que en seguida mostró interés y les abrió las puertas a negociar con este fondo catarí, hubo un ofrecimiento de JTA International Investment Holding a Peter Lim para invertir en el Valencia CF pero el equipo gestor del empresario singapurense no tomó en serio la oferta ya que pensaba que este holding internacional no era fiable, incluso que era "una estafa", en palabras de Daniel Sánchez que actuó como intermediario en estos contactos.

"Como valenciano" lamentó Sánchez, le duele que el Getafe pueda beneficiarse de una inyección económica que podría haber impulsado al Valencia y al Levante. En el caso, de los 'granotas', José Danvila, hombre fuerte y máximo accionista ahora del club, no prestó atención al ofrecimiento porque estaba centrado en resolver otros asuntos.

Sánchez ha actuado en la negociación del Getafe como agente de Prestige Football Agency e intermediario. Según dijo en el citado programa, en la compra del equipo 'azulón' también intervino el exjugador alemán Bernd Schuster, exentrenador del Getafe y exfutbolista de Barça, Madrid y Atlético.

El Valencia CF, en el punto de mira de los fondos de inversión

No es la primera vez que los fondos de inversión ponen sus ojos en el Valencia CF y tratan de tentar a Peter Lim con una oferta de compra total o parcial de sus acciones. Así, hace tres años, en noviembre de 2022, ya trascendió el interés de sendos fondos norteamericanos en comprar el Valencia CF -Elliot Management y Apollo Global Management- aunque entonces Layhoon Chan les contestó que cuando se solucionase el escenario urbanístico del Nou Mestalla podría escuchar ofertas, hasta entonces, no.

También en octubre de 2023, el prestigioso rotativo inglés The Independent, reveló un presunto interés de la familia real de Arabia Saudita en comprar el Valencia CF a través de un poderoso fondo vinculado al estado de este rico país árabe. Esta operación apuntaba a adquirir el club, siempre que Peter Lim aceptara, para dirigirlo con un CEO local y aplicar el modelo de gestión del Newcastle, que ya pertenece a este fondo. El grupo financiero está vinculado a Mohamed Bin Salman a quien se le estima una fortuna superior a los 400.000 millones de dólares.

El propio Manuel Llorente, recientemente, recordó que trató de contactar sin éxito con Lim para abrir una negociación con el objetivo de presentarle una oferta de unos fondos norteamericanos que tenían interés de "ayudar" según declaró en À Punt. Antes, cuando él era presidente del Valencia CF ya tenía avanzada la venta de un 20% del accionariado del club a otro fondo norteamericano para proporcionarle la liquidez necesaria y no haber tenido que ir al proceso de venta del equipo que acabó con Lim como propietario principal. Sin embargo, la llegada de la crisis inmobiliaria de 2008 y la sentencia que declaró ilegal la ampliación de capital de la Fundación VCF con dinero público prestado por la entonces Bancaja, acabó precipitando que se pusiera a la venta el club, que cayó en manos de Lim con la indispensable colaboración necesaria de Amadeo Salvo.

Ahora es el mejor momento para una posible venta

Desde que llegó Lim al Valencia CF, se han repetido los rumores y las informaciones confirmadas de intentos de compra del club, que han sido rechazados por el magnagte asiático. Pero lo cierto es que ahora precisamente cuando el Valencia puede ser más atractivo para su venta ya que sus activos inmobiliarios y sus deuda financiera están encarrilados y bien estructurados a medio y largo plazo.

Peter Lim quiere ingresar 400 millones por la venta del club y mientras ya tiene asegurados el ingreso de 35 millones por el suelo terciario del futuro Nou Mestalla. Además, planea vender las parcelas del viejo Mestalla por 150 millones. Todo ello pese a que el nuevo presidente Kiat Lim, a la sazón hijo del magnate, ha negado que esté en los planes de la familia vender y ha resaltado que tiene una hoja de ruta bien definida que pasa por acabar el Nuevo Mestalla y explotarlo al máximo.

Sin embargo, son muchos los expertos que consideran que con la operación urbanística millonaria del Nou Mestalla, y del viejo coliseo, lanzadas; y con el préstamo de 322 millones de euros cerrado con Goldman Sachs, para financiar la operación del campo, la futura venta del club está cada vez más cerca.