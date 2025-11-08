Las pívots ‘taronja’ reinan en Vitoria (56-77)

Si la visita al Araski podía ser un partido trampa, Valencia Basket fue inteligente para no caer en ella y llevarse un partido muy trabajado que terminó con un engañoso 56-77 en el marcador. Las interiores ‘taronja’, sobre todo Raquel Carrera y Awa Fam, con 14 y 17 puntos respectivamente, dominaron a un correoso conjunto local que aguantó en el marcador hasta el último cuarto, cuando el físico ‘taronja’ impuso su ley para disfrutar de un plácido último cuarto.

No quiso salir a especular Valencia Basket, consciente de que su visita a Vitoria no iba a ser un paseo. Prueba de ello es que el primer cuarto se cerró con un 20-23 a favor de las valencianas. En los segundos 10 minutos Carrera se echó el equipo a la espalda y construyó, junto a Fam, la primera ventaja ‘taronja’ que se acercaba a los dobles dígitos. La defensa valenciana empezó a crecer, provocando un atasco en ataque del Araski. La canadiense Hill sacó a su equipo del bloqueo justo cuando VBC estaba a punto de alcanzar los dobles dígitos de diferencia, y contagió a sus compañeras para no salirse del partido.

Quien tampoco bajó los brazos fue Carrera, que siguió anotando con relativa facilidad y liderando a su equipo en un gran segundo cuarto. Las locales, eso sí, habían recuperado el pulso en ataque y aguantaban el huracán ‘taronja’, aunque siempre por detrás en el marcador, marchándose al descanso a seis puntos de las de Rubén Burgos, que pese a que habían mandado todo el partido se fueron a los vestuarios con la sensación de que no podían distanciarse del Araski.

Una marcha más

El partido exigía una marcha más y Valencia Basket salió con ella puesta en el tercer cuarto. Kayla Alexander comenzó anotando y Leti Romero le dio continuidad con un 2+1 que, por primera vez, permitió al conjunto taronja disfrutar de su primera ventaja de dobles dígitos. El inicio del tercer cuarto fue sobresaliente y las ‘taronja’ no querían desaprovecharlo. Leti conectó un triple, Kayla encontró otra canasta bajo el aro y Carrera también presentó sus credenciales, poniendo tierra de por medio con el conjunto local. Fam también quería ser importante y volvió a encontrar el camino hacia el aro para poner contra las cuerdas a las vascas, con un menos 13 al final del periodo.

Quedaba un esfuerzo para terminar de romper el partido y llegó con el arranque del último cuarto. Iagupova conectó otro triple, Queralt acertó de dos y Leti Romero y Awa Fam se gustaron con un precioso ‘alley oop’ tras un robo de balón que volvió a hacer crecer la diferencia a 20 puntos pasado el ecuador del cuarto. La defensa ya tenía ese carácter asfixiante que tanto caracteriza a las ‘taronja’ y en ataque las interiores seguían haciendo mucho daño orquestadas por una Leti Romero que también hizo un partido sobresaliente. Fam y Abdelkader con un triplazo pusieron la guinda a un partido que concluyó 56-77. Con el bocinazo final, Valencia Basket sumó una nueva victoria en Liga Endesa, la quinta en seis partidos, que le permite colocarse momentáneamente en lo más alto de la tabla a falta de lo que haga el Casademont Zaragoza.