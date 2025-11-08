El último gol de Quino en Mestalla

Aquel no fue un gol cualquiera. En realidad, 50 años después, no sabemos a ciencia cierta si debió subir al marcador. Un gol fantasma. Quino consta en las crónicas como autor del tanto del empate del Valencia ante el Real Madrid en Mestalla. La polémica envolvió el lance porque se discutió si el balón había atravesado por completo la línea de gol. El partido se jugó el 1 de noviembre de 1975, sábado por la noche. La misma fecha que el último duelo disputado entre ambos equipos medio siglo después, aunque en escenario diferente, y con un desenlace distinto.

Esta jugada marcó la noche y desató la polémica. No había VAR y el árbitro concedió el gol a indicación de su juez de línea que cubría la banda de preferencia. El alborozo de los aficionados contrastaba con las airadas protestas de los jugadores visitantes. Santana Páez, colegiado canario, se mostró inflexible y dio validez al gol valencianista después de 3 minutos de paréntesis. Las fotos publicadas, y las imágenes en blanco y negro emitidas en la sección “La Moviola”, dentro del programa “Estudio Estadio” de TVE, no resolvieron el misterio. Fue imposible saber si la pelota había cruzado totalmente la línea.

La jugada del polémico gol se originó en el minuto 20 del segundo tiempo, con 0-1 en el marcador del conocido entonces como Luis Casanova. Quino, que había reemplazado a Keita en el descanso, se fue por la punta derecha del ataque hasta la línea de fondo, después de zafarse con clase y habilidad de dos rivales. A continuación, centró el balón al primer palo, con una trayectoria muy cerrada para sorpresa de Miguel Ángel, el portero madridista, que esperaba un pase atrás. El guardameta visitante rectificó su movimiento y en su intento de despejar, desvió el cuero hacia dentro.

A partir de ahí, la confusión. Los jugadores del Valencia se abrazaron y celebraron el gol, mientras que los del Madrid hacían ver que el balón no había entrado del todo e iniciaban una persecución tras el juez de línea, que salió veloz hacia la línea del centro del campo. Llovieron las almohadillas. Se disparó la tensión en la grada y en el césped. No hubo marcha atrás, se dio validez al gol.

A partir de ahí, espoleados por la igualada, los valencianistas se desmelenaron y fueron a por la victoria. La madera lo evitó en un par de ocasiones. Quino y Valdez pudieron marcar pero se toparon con los postes. Mestalla se enardeció con el juego de su equipo, que había sido más espeso en el primer tiempo, cuando Pirri había adelantado a los madridistas.

Crónica del partido publicada en Levante EMV, el 2-XI-1975. / Levante-EMV

Aquel Valencia, dirigido por Manolo Mestre, ofreció un juego convincente ante el líder del campeonato, entrenado por Miljan Miljanic, que 7 años después recaló en Mestalla. Antes de la disputa del choque, un jugador atraía la atención general: Juan Cruz Sol, que se enfrentaba por primera vez al que había sido su equipo durante 10 años. Hubo división de opiniones en su aparición sobre el terreno de juego, aunque los pitos, que habían sido unánimes hacía el equipo madridista, quedaron mitigados por los aplausos hacia el defensa, sobre todo en la zona de tribuna.

El gol de Quino fue el último que logró en Mestalla en su quinta temporada como valencianista. Un gol importante que significó el primer empate del ejercicio 75-76. Joaquín Sierra Vallejo, “Quino”, llegó a Valencia en el verano de 1971 procedente del Real Betis, con el que se había proclamado campeón de segunda división. Un refuerzo de campanillas de cara a la siguiente temporada, en la que el Valencia debutaba en la Copa de Europa y defendía el título de campeón liguero. El traspaso, el más alto pagado en el fútbol español hasta entonces, se retrasó por las malas relaciones que el futbolista sostenía con la directiva verdiblanca. Esa demora impidió que el Valencia lo pudiera inscribir en la UEFA para disputar las primeras eliminatorias del torneo continental.

Quino respondía a un perfil poco habitual en aquella época: a sus contrastadas virtudes futbolísticas, delantero técnico y elegante, se añadía un carácter reivindicativo, una sólida formación universitaria, y una acusada personalidad. Miembro destacado de la AFE, sindicato de futbolistas surgido a finales de los años setenta, gozó de un enorme respeto entre los compañeros por su coherencia e implicación.

Unos meses antes de llegar a Mestalla, fue apartado de la disciplina bética y declarado en rebeldía. Por esa razón, no jugó la eliminatoria de Copa contra el Valencia, disputada tras la consecución del título de Liga, y resuelta por un global de 4-0 para el conjunto que adiestraba Di Stéfano. Solucionado el embrollo, Quino acreditó con goles la conveniencia del fichaje. En el ejercicio 71-72 anotó 13 en la Liga, siendo el máximo goleador del equipo. Curiosamente, todos los tantos llegaron en partidos que acabaron con triunfo, excepto el conseguido en el empate arrancado del Bernabéu. Quino llegó a ser internacional y se mantuvo como titular en buena parte del lustro en el que estuvo vinculado al Valencia.