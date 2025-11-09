Peter Lim 'regatea' a Catalá: ni convenio ni inspecciones en las obras del Nou Mestalla

Peter Lim vuelve a 'regatear' a la alcaldesa de València María José Catalá y de paso a la oposición en el ayuntamiento, Compromís y PSOE. El Valencia CF vuelve a eludir el control municipal del ayuntamiento del Cap i Casal en ciertos aspectos que tienen que ver con las obras del Nou Mestalla. Ello pese a que el club sí ha pagado ya los 11,2 millones del polideportivo de Benicalap, la contraprestación más importante que le impuso el consistorio a cambio de aprobar el plan urbanístico que regula los usos comerciales de los aledaños del futuro estadio y que ya le han permitido a Peter Lim firmar un acuerdo con el que se embolsará 35 millones de euros. Esa es la cantidad que le pagará la mercantil Atitlan cuando pueda construir dos torres de 16 y 20 alturas dedicadas a oficinas y uso hotelero, que supondrán un ingreso millonario para la firma de Roberto Centeno, el yerno de Juan Roig.

Pero mientras, hay otras condiciones que se anunciaron públicamente, incluso por la propia alcaldesa María José Catalá que se iban a imponer al club, -o que se aprobaron en el pleno municipal con amplio respaldo de todos los grupos municipales-, y que han quedado en papel mojado.

Cuando ya se cumplen diez meses de la reanudación de las obras del nuevo coliseo deportivo, el departamento de Urbanismo ha archivado la tramitación para redactar y aprobar un convenio que imponga nuevas obligaciones para Peter Lim, tal como ya se había avanzado en otros borradores de convenios con Rita Barberá, en 2005 y 2007, y en 2023, durante la época de Joan Ribó en el ayuntamiento.

El convenio fallido que nadie llegó a tramitar

El grupo Compromís, gracias al apoyo del PSOE y la abstención de los entonces concejales no adscritos Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero, logró aprobar el pasado 25 de marzo, una moción en el pleno del Ayuntamiento de València para convocar al Valencia CF al ayuntamiento y ponerse manos a la obra para redactar este documento donde se establezcan nuevas contraprestaciones del club con la ciudad relacionados con el futuro uso del Nou Mestalla. En este convenio deberían fijarse un número de días al año en los que el Valencia se comprometería a la cesión gratuita del nuevo campo a la ciudad para albergar una serie de eventos. También se tendría que especificar que la instalación cuente con una pista de atletismo apta para albergar campeonatos internacionales e incluso con un futuro museo sobre el club que podría ser visitable.

Sin embargo, como ha podido comprobar Levante-EMV, el pasado 3 de octubre se archivó la tramitación de este convenio que empezó su trámite administrativo el pasado 7 de abril pero que no ha tenido demasiado suerte en su corta vida. De hecho, el 9 de abril ya se decidió archivar este expediente hasta nuevas instrucciones, tras aportarse una nota interna. Pero luego, se reabrió otra vez, y el 29 de abril, se aportó un informe de la secretaria municipal. Tras unos meses sin avanzar en ningún sentido, el pasado 3 de octubre se decidió archivar este expediente y se determinó que será la concejalía de deportes quien proceda a tramitar este convenio.

El texto presentado y defendido por la concejala valencianista Papi Robles, que fue aprobado con los votos de la izquierda y la abstención de Badenas y Herrero señala: “...es imprescindible que el convenio se trabaje y se firme en la mayor brevedad, contemplando garantías jurídicas y económicas que aseguren el cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos por el València CF con el Ayuntamiento”.

Maria José Catalá interviene en el pleno del Ayuntamiento de València. / GERMAN CABALLERO

Y continúa: “urge que el Ayuntamiento actúe con determinación y transparencia para asegurar la defensa de los intereses colectivos y exigir la firma inmediata del convenio entre el consistorio y el València CF”. Asimismo, se acordó que el Ayuntamiento de València convocara de manera inmediata al Valencia CF “para retomar la firma del convenio entre ambas partes, asegurando que se recogen de manera clara los derechos que la ciudad tendría que tener respeto el nuevo estadio y los compromisos respecto al desarrollo del nuevo campo y su entorno”.

En segundo lugar, el convenio “recogerá los mecanismos jurídicos y económicos necesarios para que los derechos recogidos sean efectivos, o se compense la ciudad en caso de su hipotético incumplimiento”. Y en tercer lugar, “el Ayuntamiento de València llevará la propuesta negociada de convenio a un pleno municipal para su ratificación previa a su formalización”. Tras aprobarse este acuerdo municipal, el secretario del ayuntamiento informó que el pleno no es el órgano competente para firmar este convenio sino la Junta de Portavoces.

De cualquier modo, si hubiera existido voluntad política, por parte del gobierno dirigido por María José Catalá se podría haber desarrollado este documento en la junta de portavoces y luego elevarlo a pleno. Sin embargo, nadie en el equipo de la alcaldesa ha movido un dedo. Fuentes del gobierno municipal, han guardado un absoluto secretismo sobre este convenio y han afirmado que se está trabajando sobre el asunto. Por su parte, Papi Robles lamenta que Catalá tampoco cumple lo que le encomienda el pleno. “La alcaldesa -advierte Robles- renuncia de manera clara a los derechos de la ciudad sobre el Nou Mestalla con el incumplimiento flagrante del acuerdo plenario. No podemos apoyar a una alcaldesa que nos miente constantemente y que no cumple el mandato del órgano municipal de representación de toda la ciudadanía», subraya Robles.

Ni inspecciones mensuales ni certificaciones de obra

Pero el fallido convenio no es el único regate con el que Lim ha sorprendido a la corporación municipal. En el mismo pleno del pasado mes de marzo, el concejal socialista Borja Sanjuan presentó una moción, que fue aprobada con los votos de su grupo, de Compromís, del PP y de dos regidores de Vox. Nada menos que 31 concejales de 33. El acuerdo institucional adoptado por el ayuntamiento obligaba al Valencia CF a entregar las certificaciones mensuales de obra y al consistorio a enviar inspecciones municipales para comprobar el cumplimiento de las obras.

Sin embargo, tal como confirman fuentes del gobierno de PP y Vox, el Valencia CF no ha aceptado entregar las certificaciones mensuales ni recibir esas inspecciones mensuales pues no está obligado a ello por ley.

En cuanto a otras supuestas garantías que tanto la alcaldesa como la oposición querían imponer al Valencia CF, como que el club debería aportar un aval previo a que se aprobase el plan para explotar el negocio comercial de los aledaños del Nou Mestalla o que se haga una auditoría para comprobar el estado real de las obras del futuro estadio, se han quedado en meras declaraciones de intenciones. Nuevamente, la secretaría del ayuntamiento informó que no es posible obligar al club de Peter Lim a presentar ese aval. Por tanto, en caso de que el empresario de Singapur incumpla con sus compromisos la administración tendrá que acudir a la justicia civil y administrativa, basándose en las fichas urbanísticas aprobadas en julio de 2024.

El cronograma de las obras sí se está cumpliendo

En el haber del Valencia CF, hay que destacar que por el momento, sí está cumpliendo el cronograma de ejecución de las obras que le presentó al Ayuntamiento de València para obtener la licencia con la que reanudó la actividad constructiva en el coliseo de la Avinguda de Corts Valencianes. Aunque son muchas las voces que trasladan "el poco movimiento" que se ve en el recinto en obras, lo cierto es que el club ha dado pasos. De hecho, esta semana ha mostrado el proceso de fabricación de la futura cubierta del estado, en una empresa del Norte de España. Esta cubierta será el elemento que dará personalidad propia al campo y que debe convertirlo en un auténtico icono internacional, tal como se ha venido comprometiendo el club con las autoridades y su masa social. El Valencia ha comunicado que el montaje de la cubierta se ha adelantado y que en noviembre es posible que se inicie ya con grúas la instalación de los 50 pilares de acero que sujetarán esta estructura. En todo caso, el próximo hito, la próxima fecha clave, es el 29 de diciembre 2025. Ese día deberá ser visible y estar avanzado el proceso de montaje pautado de la cubierta, los pilares, el anillo de compresión, el tendido de cables, la obra civil y el tie-down, entre otros aspectos.

Todo este complicado operativo y su ejecución consumirá prácticamente 16 meses, de manera que la instalación de la cubrición de la cubierta, deberá estar terminada a finales de abril de 2027, solo 3 meses antes de la efectiva culminación de la obra.

El Ayuntamiento hará una nueva inspección técnica a final de año

Lo que si está claro es que a finales de este año, los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de València sí podrán visitar las obras y comprobar el estado real del Nou Mestalla. Dicho de otra manera, en cada uno de los hitos principales, sí se hará la correspondiente inspección y ahí se podrían deducir sanciones o recomendaciones en caso de que no se ajusten al plan de obra y al referido cronograma.