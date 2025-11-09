Los ‘taronja’ defienden el liderato en casa del colista

De Kaunas, Lituania, a Granada. Apenas 44 horas después de caer en la cancha del Zalgiris en la Euroliga, el Valencia Basket se reencuentra este domingo con la Liga Endesa. Si el viernes les tocaba a los de Pedro Martínez ‘bailar’ con el líder de la competición continental, en este caso, visitarán al colista de la competición nacional, el Covirán Granada. El partido enfrentará en el Palacio de los Deportes granadino (17 horas, DAZN) a los dos extremos de la tabla: el Valencia Basket, líder invicto tras cinco jornadas frente al colista, y el Covirán, que no ha logrado aún estrenar su casillero de victorias.

El partido, a priori, tiene un claro color visitante pero el Valencia Basket viaja con la convicción de que no deben confiarse. El cansancio de acumular dos partidos en apenas dos días y la exigencia del viaje a Lituania puede restar energía a los taronja mientras que el Covirán Granada, además de jugar en casa, ha dispuesto de toda la semana para preparar la visita de los de Pedro Martínez. El Valencia Basket viajó este sábado por la mañana a Granada directamente desde Kaunas y sin pasar por València.

En cualquier caso a nadie escapa que el Valencia Basket tiene este domingo otra gran oportunidad para consolidar el liderato en la Liga Endesa y sumar su sexta victoria consecutiva. Los taronja quieren olvidar la derrota del viernes en la cancha del Zalgiris Kaunas y seguir sumando en la Liga Endesa.

El calendario se aprieta

Aunque la semana ha sido relativamente tranquila con ‘sólo’ dos partidos es un espejismo, ya que el calendario vuelve a apretarse para el Valencia Basket. El partido ante el Covirán será el segundo de los cinco choques en tan sólo diez días que disputará el conjunto valenciano. La próxima semana afrontará una doble jornada de Euroliga, en la que recibirá en el Roig Arena al Real Madrid (martes 11 de noviembre a las 20.30 horas) y visitará por primera vez en su historial continental al Paris Basketball (jueves 13 de noviembre a las 20.45 horas), y un duelo en la parte alta de la clasificación de la Liga Endesa con la visita al Roig Arena de La Laguna Tenerife el domingo 16 de noviembre, a las 12.30 horas.

Ante el Covirán Granada, el cuadro taronja intentará mantener como visitante su buen rendimiento ofensivo, ya que llega a esta sexta jornada como el equipo que más anota (101,4), el que tiene mejor eficiencia ofensiva (1,28) y el que tiene mejor eficacia en sus lanzamientos de campo (61 %). Y, al mismo tiempo, no permitir que los jugadores del Covirán Granada, que hasta el momento son el equipo que menos anota de la competición con 77,4 puntos por choque, encuentren la opción de subir su producción ofensiva.

Este partido enfrenta a dos de los equipos que mejor rebotean en la Liga Endesa y a dos de los equipos que más provecho sacan de los lanzamientos desde la línea de personal. Valencia Basket es el segundo que más rebotes captura (40,6) y el tercero en rebotes ofensivos (13,4), aunque lidera la competición en el porcentaje en ambas categorías (54,4 % de los rechaces totales y 40,4 % de los que ocurren en aro contrario). Por su parte, el Covirán Granada es cuarto tanto en rebotes totales (38,8 con un 50,7 %) como en rebotes ofensivos (13,2 con un 32,7 %).